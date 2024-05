Après avoir défait l’Egypte et s’être inclinés face à ces satanés Espagnols, l’Équipe de France de basket 3×3 a encore son sort entre ses mains pour aller chercher cette qualification aux Jeux olympiques qu’elle espère tant. Pour cela, pas le choix, il faut défaire les Canadiens à Debrecen. Un vrai challenge, mais rien d’impossible pour nos Tricolores.

Après une rencontre vraiment décevante face à une Espagne qui a exploité le manque de taille des Français, nos Bleus vont avoir une deuxième chance au grattage face à la formation canadienne. En cas de victoire, les Tricolores auront droit à un ticket pour les quarts de finale du Tournoi de Qualification Olympique de Debrecen, et se mettront donc sérieusement en route pour aller chercher une demi-finale, synonyme à 75% de participation à Paris 2024 (trois nations se qualifieront). Jules Rambaut, Raphaël Wilson, Franck Seguela et Timothé Vergiat vont devoir se donner à fond pour rendre fière la nation.

Un match pour continuer de rêver ✨🇨🇵

La France (1V-1D) affronte le Canada (1V-1D) dans un match aux allures de huitième de finale samedi à Debrecen ⚔️

📺 @lachainelequipe pic.twitter.com/H0jpODJRpO

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) May 17, 2024

Les Canadiens sont dans la même situation que la France et doivent absolument gagner pour espérer aller plus loin. La bande d’Alex Johnson ne va rien laisser à nos Français dans ce match :

“Cela va être un combat acharné et j’ai hâte. C’est tout ce qu’on peut souhaiter : tu es au volant et tu contrôles ta destinée. Gagne ou rentre chez toi.” – Alex Johnson

Win or Go Home tomorrow 🗣️⏳

🇨🇦‘s 3×3 Men’s National Team is set to take on France tomorrow in the FIBA 3×3 Olympic Qualifying Tournament at 11:55 am ET / 8:55 am PT, with a win punching their ticket to Sunday’s quarter-finals#3x3OQT | #CB3x3 pic.twitter.com/okYWVaHQXv

— Canada Basketball (@CanBball) May 17, 2024

Le match le plus important de l’Équipe de France de Basket 3×3, c’est aujourd’hui à 17h55. Rendez vous à ne manquer sous aucun prétexte, c’est sur la chaîne L’Équipe, et c’est peut-être une page de l’histoire de l’Equipe de France de basket qui va s’écrire. Espérons juste que le roman ne sera pas un drame.