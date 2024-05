Hier à Debrecen, l’Équipe de France de basket 3×3 s’est tirée une belle balle dans le pied. Victoire face à l’Égypte mais défaite face à l’Espagne, décidément, ces gars-là ne peuvent pas nous foutre un peu la paix ?

La victoire inaugurale contre le champion d’Afrique était rassurante, mais deux heures plus tard on ne rigolait plus du tout. Une défaite assez inexplicable face aux Espagnols, fait chier, enfin si, on peut facilement l’expliquer. Menant au score (17-13) et à l’aise au tableau des fautes puisque les Espagnols étaient dans la pénalité à plus de deux minutes de la fin, les Français ont pourtant totalement craqué en fin de match. Thimoté Vergiat mis en difficulté dans ses match-ups défensives, les shoots qui ne rentrent plus, et ces satanés Ibères qui ont donc décidé de foutre notre vie en l’air dans toutes les disciplines existantes.

Une opération assez problématique, puisque les Bleus devront désormais battre le Canada samedi, puis remporter un quart et une demi dimanche pour espérer décrocher l’un des trois Golden Ticket pour Paris 2024. En soit… ça ne change pas grand-chose puisque deux victoires en poule permettent de se qualifier mais 1) le match face au Canada devient de ce fait un coupe gorge et 2) le match d’hier face à l’Espagne ne laisse rien à augurer de bon.

Réaction attendue samedi, faute de quoi les Jeux Olympiques de Paris 2024 se joueront sans la France. Non, quand même, les gars, ça ne peut pas arriver. ALLEZ !