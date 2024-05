L’Équipe de France masculine de 3×3 affronte la Lituanie à 11h45, en demi-finale du TQO d’Utsunomiya. Les Bleus ont besoin de deux victoires pour s’offrir “leurs” Jeux Olympiques. La tâche s’annonce ardue, mais on a envie d’y croire.

Une victoire face à l’Égypte, une grosse déception contre la Mongolie mais une belle réaction face au Japon. Voilà pour le premier tour des Français, finalement positif puisque ces derniers ont terminé premiers de leur poule, l’objectif initial. Désormais ? Jules Rambaut, Hugo Suhart, Alex Vialaret et Lahaou Konaté n’ont qu’une mission ou plutôt deux : battre la Lituanie (11h45 en direct sur la chaine l’Equipe) en demi-finale, puis le vainqueur de Pays-Bas vs Mongolie, une heure plus tard en finale. C’est la condition et la seule pour se qualifier pour Paris 2024, et en cas d’échec il faudra s’en remettre à un dernier tournoi coupe-gorge à Debrecen du 16 au 19 mai.

Si vous n’avez qu’une chose à faire ce matin c’est donc vous parer de votre plus beau drapeau pour encourager nos Bleus à 11h45. Deux matchs, deux matchs pour s’offrir un rêve olympique. Allez les Bleus, ALLEZ !