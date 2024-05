Jason Kidd prolonge pour plusieurs saisons aux Mavs !

C’était annoncé ces dernières heures, c’est désormais officiel : Jason Kidd a prolongé avec les Mavericks ! Le Hall of Famer aurait signé un nouveau deal portant sur plusieurs années.

On espère que les fans de Dallas aiment bien Jason Kidd car ils vont encore le voir traîner à l’American Airlines Center pendant quelques temps. L’ancien meneur, à qui il restait un an de contrat, a signé aujourd’hui une prolongation avec la franchise. C’est Chris Haynes de Bleacher Report qui a envoyé la breaking news en premier.

Dallas Mavericks announced a contract extension with head coach Jason Kidd. pic.twitter.com/mVSNwOHzag

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 6, 2024

Peu d’informations sur les détails du contrat en question. Les Mavs parlent néanmoins d’un deal sur plusieurs saisons, le montant du salaire n’est pas non plus communiqué.

Jason Kidd présente un bilan de 140 victoires pour 106 défaites depuis son arrivée à Dallas. Il a qualifié son équipe à deux reprises en Playoffs avec des bilans au-dessus des 50 victoires. Si la non-qualification de l’an passé avait fait tache, il semble que le tacticien conserve toute la confiance de sa direction. Nico Harrison, le General Manager, s’est félicité de cette prolongation :

“Je connais Jason depuis longtemps et je ne vois pas de candidat plus qualifié pour diriger cette équipe à l’avenir. En tant qu’ancien joueur et membre du Hall of Fame de la NBA, Jason apporte une richesse d’expérience et d’expertise à ce rôle qui ne peut être dupliqué. Il a gagné la confiance et le respect de nos joueurs et de beaucoup d’autres dans la ligue, et je suis impatient de travailler à ses côtés pour continuer à construire la culture et les fondations du succès qu’il a aidé à promouvoir tout au long de son mandat en tant qu’entraîneur.”