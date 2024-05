Dernière addition du roster des Mavericks cet été, Derrick Jones Jr. qui était quasiment hors de la ligue au moment de sa signature s’est révélé être un excellent titulaire à Dallas. Après une saison régulière où il a réalisé certaines de ses meilleurs statistiques en carrière, le dunkeur fou veut resigner à Dallas l’année prochaine d’après The Athletic. Voilà qui tombe bien, on dirait que les Mavs le veulent de retour eux aussi.

Alors qu’il avait la possibilité de signer pour les Celtics, Derrick Jones Jr. avait signé chez les Mavericks le 18 août dernier, sur les conseils de son agent Aaron Turner. “Il ne faut aller quelque part où l’on te veut, mais quelque part où on a besoin de toi. Les Mavericks ne savent peut-être pas encore qu’ils ont besoin de toi, cela n’a pas d’importance. Ils ont besoin de toi”. L’ami Derrick acceptait donc un deal minimum d’un an, pour environ deux millions de dollars. Cela faisait quatre saisons de suite que son nombre de minutes baissait, entre Miami (23,3), Portland (22,7) et Chicago (17,6 puis 14).

Au final, l’ailier ne commencera que dix matchs sur le banc cette saison, se révélant être une pièce essentielle de la rotation de Dallas. Il s’agissait juste de trouver le bon endroit pour montrer ce dont il était capable. 8,6 points de moyenne (record en carrière) et 34% derrière l’arc (record en carrière) en 23,5 minutes de moyenne (record en carrière) sur 76 matchs (record en carrière). Sur ces 11 matchs de Playoffs, il est carrément à 9,8 points de moyenne avec presque 50% de réussite aux tirs.

Très impressionné par l’évolution de Derrick Jones Jr.

Le type est arrivé en NBA avec l’étiquette d’un OVNI participant au Dunk Contest, qui pouvait pas rentrer 2 tirs exter consécutifs.

C’est devenu une arme fondamentale de la réussite des Mavs, avec du three et de la D.…

“Ce que j’ai vu, c’est sa capacité à défendre. Bien avant que nous ne le signions, je l’ai vu de près dans plusieurs matchs et je me disais toujours ‘Mec, ça serait bien si on pouvait l’avoir de notre côté’. – Jason Kidd

Ça pour défendre, Derrick Jones Jr. a défendu. Dix-huitième à l’impact sur les tirs au global, l’adresse des joueurs adverses baisse considérablement quand Derrick est envoyé en mission dessus. Il faut dire que ça aide d’avoir 1m19 de détente et 2m14 d’envergure, du haut de son 1m99. Un impact en défense que l’on a encore vu cette nuit. Derrick Jones Jr. fait un travail monstre sur Shai Gilgeous-Alexander, et dans le Game 5 contre OKC, personne n’a réussi à scorer sur lui.

Les éloges ne tarissent pas pour l’ailier des Mavs. D-Jones a en effet ajouté 19 points à 7/9 aux tirs à sa performance du soir. De quoi s’attirer les compliments du coach, mais aussi de son coéquipier Kyrie Irving.

“C’est ce qui fait la force de cette équipe : Pas seulement Luka et Kai, mais aussi nos role players. D-Jones est l’un de ces gars, défensivement et offensivement, sur lequel nous comptons.” – Jason Kidd

“Je suis fier de lui, mec. Il a eu l’opportunité de mettre tous ces tirs ouverts dans le corner. Cela nous permet de créer des écarts dans la partie. C’est la force de notre équipe.” – Kyrie Irving

En l’état, Derrick Jones Jr. est le seul joueur de la rotation des Mavs à ne pas être sous contrat l’année prochaine. Il est éligible à une extension de 5,2 millions de dollars la saison grâce à la midlevel exception. S’ils font du dégraissage au niveau des salaires, le front office pourrait même lui proposer 12,9 millions. Cela dit, le joueur et son agent sont pour l’instant concentrés sur les Playoffs, même si l’ailier semble très motivé pour revenir l’année prochaine.

“Il aime ses coéquipiers, il aime Jason Kidd, il apprécie vraiment le front office, Nico ainsi que Matt Riccardi. C’est ici qu’il veut jouer.” – Aaron Turner, agent de Derrick Jones Jr.

Au vu de la production de monsieur Jones, qui est tout de même un titulaire solide en demi-finales de Conférence, le forward vaut plus qu’un contrat minimum c’est certain. D’après l’agent du joueur, Jones Jr. va tester le marché cet été, comme n’importe qui le ferait. L’espoir étant que Dallas s’aligne sur un prix qui ferait sens pour le joueur ainsi que pour les finances de l’équipe.

“On comprend le business, qu’il y a des équipes qui pourront peut-être mieux le payer. Mais on le veut définitivement encore avec nous la saison prochaine.” – Jason Kidd

La belle trouvaille des Mavs veut rester à Dallas ! Bonne nouvelle pour ces Mavericks qui semblent avoir sous la main un ailier titulaire sur lequel ils peuvent compter, même loin dans la postseason. Maintenant, plus qu’à trouver un terrain d’entente au niveau du montant du contrat.

Source texte : The Athletic