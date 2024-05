Un match 5, qui plus est à 2-2 dans la série, est bien souvent et fort logiquement le tournant de ladite série. Cette nuit les Mavericks ont frappé un grand coup dans l’Oklahoma et désormais pour Dallas, comme le dit le proverbe : Il faut finir.

Qui aurait dit que cette série explosive entre le Thunder et les Mavs seraient une série à dominance… défensive. Comme quoi, les Playoffs c’est décidément un autre sport.

Cette nuit, à l’occasion du Game 5 entre le Thunder d’OKC et les Mavs de Dallas, ce sont donc les Texans qui ont tiré leur épingle du jeu, pour cette troisième victoire à l’extérieur en cinq matchs dans la série. Une série assez illisible et qui dépend en tout cas, pour l’instant, de la production de Luka Doncic, usé, fatigué, et parfois menotté par Luguentz Dort. Mais cette nuit, le génie slovène a enfin ressemblé au MVP qu’il a failli être cette saison et il a donc porté son équipe vers la victoire. Une grosse entame, bien secondé par Derrick Jones Jr., qui prenait en début de match le rôle de second, à la place d’un PJ Washington plus discret, alors que Kyrie Irving se cantonnait une fois de plus à des missions de défense et de distribution.

Pour le Thunder un schéma assez dommageable, avec Shai Gilgeous-Alexander qui s’en sort au talent, mais le duo Jalen Williams / Chet Holmgren qui ne suit pas. Mark Daigneault avait d’ailleurs mis les doigts dans la prise en titularisant Isaiah Joe en lieu et place de Josh Giddey, mais sans vraiment de réussite. Le match est défensif on l’a dit, Luka et Kyrie en premier rideau puis Derrick Jones et un très bon Dereck Lively en derniers remparts font le job, et en attaque c’est donc Luka Doncic qui se libère enfin. Lulu Dort est moins impérial et les autres prennent la purée, Lulu de Dallas domine Lulu d’OKC, et en deuxième mi-temps l’écart prend des airs d’accordéon et monte jusqu’à 18 en faveur de Dallas. Le moment choisi pour attaquer ce récap mais, évidemment, le moment choisi par OKC pour caler un 10-0. Grrmmppff.

Fort heureusement pour notre vigueur mais malheureusement pour le Thunder, Luka continue son festoche, PJ Washington fait également la bamboche et l’écart stationne autour des 10, suffisant pour vivre une fin de match sans trop de tension. Les pseudo-réveils de Chet Holmgren et J-Dub n’y feront rien et des contres de Derrick Jones Jr. sur Chet et de Luka sur SGA viendront mettre un point d’exclamation lourd de sens sur ce Game 5. Un Game 5 remporté grâce à une énorme perf de Luka Doncic, oui, mais une victoire récupérée, surtout, au prix d’un énorme match défensif. Et après tout, n’est-ce pas la meilleure façon pour gagner en Playoffs ?

Dallas mène désormais 3-2 avant un match 6… à Dallas, samedi soir à 2h. Ce sera peut-être le dernier match de cette série, mais ce sera surtout immanquable.