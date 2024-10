Sixers : Joel Embiid de retour ce week-end ?

Absent depuis le début de la saison régulière 2024-25, Joel Embiid semble être sur la voie du retour. Les dernières infos en provenance de Philadelphie laissent penser que le MVP 2023 jouera peut-être dès ce week-end.

C’est l’insider Shams Charania (ESPN) qui a lâché la dernière update sur l’état de santé de Joel Embiid.

Alors qu’il a manqué les quatre premiers matchs des Sixers, le pivot superstar continue de soigner son genou et monte en puissance depuis quelques jours. Il aurait, selon Shams, participé avec succès à plusieurs scrimmages (matchs d’entraînement à 5-contre-5), ce qui est souvent le signe d’un retour imminent.

Les prochains jours détermineront de la disponibilité de Joel Embiid pour les matchs à venir. Jojo doit réaliser un workout ce jeudi et demain, qui permettront d’évaluer la condition physique d’Embiid et son état de santé global avant de potentiellement revenir.

Sans Joel Embiid (et sans Paul George), les Sixers ont perdu trois de leurs quatre premiers matchs cette saison, avec des défaites pas très belles contre Milwaukee, Toronto et Detroit. Philadelphie doit désormais affronter Memphis dans la nuit de samedi à dimanche, avant d’entamer un road-trip bien tendax à l’Ouest en début de semaine (Suns, Clippers, Lakers).

Vous l’avez compris, Philly a plus que besoin de Joel pour lancer sa saison.

