Allez, voici la première grosse prune de la saison et elle est pour les Sixers ! 100 000 dollars d’amende de la NBA, qui punit la franchise pour avoir mal communiqué autour de l’état de santé de Joel Embiid. La Ligue a en effet ouvert une enquête il y a quelques jours autour de son absence lors des premiers matchs de Philadelphie.

Premier avertissement. Les Sixers se font tirer les oreilles par la NBA après tout juste une semaine de compétition. La Ligue, qui enquêtait sur les absences de Joel Embiid et leur motif, a déterminé que les Sixers avaient mal communiqué publiquement sur son état de santé. Comme Shams Charania le précise, ce n’est pas l’absence de Joel Embiid qui est à proprement parler pénalisée.

Sources said the NBA’s investigation showed that the Sixers did not violate player participation policy with Embiid’s missed games, but in fact with the public comments that did not properly reflect his health issues with his knee. https://t.co/8HrLPpCVfv

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 29, 2024

Pour un joueur aussi important, et à une date aussi avancée dans la saison, le calcul n’est pas vraiment bon pour les Sixers. En effet, sachez qu’en cas de récidive, le montant de l’amende passera à 250 000 dollars, puis à 1 250 000 dollars, puis un million supplémentaire ajouté à chaque fois. On doute bien sûr de l’envie de Philadelphie de payer de telles sommes et donc de leur attachement à faire preuve de plus de prudence désormais, mais cela n’est pas à prendre à la légère. Surtout avec les enjeux sportifs liés à la forme du MVP 2023 lors du début des Playoffs.

Source : Joel Embiid