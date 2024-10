Bilal Coulibaly prolongé par les Wizards jusqu’en 2025-26 !

Cocorico ! C’est la belle nouvelle du soir : les Wizards viennent d’activer leur team option pour la 3e année de contrat de Bilal Coulibaly. Le joueur tricolore est désormais lié à Washington jusqu’à l’été 2026, la récompense pour une belle saison rookie et une deuxième régulière commencée sur les chapeaux de roue.

Tiens, elle fait plus que plaisir celle-ci. Enterrer Trae Young défensivement un soir, se faire prolonger le suivant. Bilal Coulibaly vit la fast life et on est bien ravi pour lui. Les Wizards ont en effet annoncé, via un communiqué officiel de la franchise, qu’ils avaient activé la team option de Bilal Coulibaly pour la saison 2025-26. Le sophomore français a réalisé une saison rookie plus que réussie, et son début d’exercice 2024-25 est tout bonnement superbe.

Actuellement à 16 points, 4,7 rebonds, 3,3 passes, 1 interception de moyenne à 50% au tir (sur les 3 premiers matchs de régulière), Bilal est plus que jamais dans les plans de Washington, qui ne perd pas de temps pour protéger sa pépite. Non, la concurrence ne l’aura pas pour le moment, si ce n’est comme poil à gratter plus qu’embêtant.

À savoir qu’il reste encore une dernière année de team option, pour 2026-27, mais que d’ici là, le statut et la progression de Bilal Coulibaly lui auront peut-être permis d’avoir accès à une bien plus grosse liasse de billets. En somme, la franchise s’accorde une année de souplesse financière avant de donner un très gros montant au joueur. La voie est la bonne, plus qu’à l’emprunter royalement.

