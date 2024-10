On attendait une soirée très franco-française à Atlanta, avec trois cracks tricolores titulaires et qui voulaient en découdre dans ce choc (pas du tout) de l’Est. Bilan des courses une soirée contrastée pour l’un, compliquée pour un autre et magnifiquement terminée pour le dernier.

Bilal Coulibaly n’a que 20 ans, mais une fois de plus il a joué comme un vieux de la vieille cette nuit.

Déjà très en vue lors de son dernier match avec un record en carrière à la clé (23 points), le Clodoaldien a remis ça cette nuit et il y a ajouté encore un peu de piquant.

Dans un match que les Hawks semblaient avoir en main avant la mi-temps, malgré le nouveau coup de chaud de Jordan Poole pour Washington, il aura donc fallu attendre le retour des vestiaires pour voir se décanter le scénario. Est-ce que le n°2 de la Draft Alexandre Sarr a été le déclencheur de la remontada des Wizards ? pas vraiment, même si le grand Alex s’est démené et n’a pas été invisible, loin de là (7 points à 3/11 au tir, 9 rebonds et 2 contres). Est-ce que Zaccharie Risacher a pesé dans ce match pour les Hawks ? Pas du tout, même si son +14 de +/- prouve qu’il vaut mieux l’avoir “avec” que “contre”. Un match à oublier pour Z, qui a trouvé une belle… tranche dans le clutch, et qui devra attendre la prochaine soirée pour briller.

Et puis, à vrai dire, si Zaccharie Risacher en a chié cette nuit, c’est un peu à cause de… Bilal Coulibaly. Pourquoi : car Zacch a été coupé de sa relation avec Trae Young, une relation que… Bilal Coulibaly s’est chargé d’annihiler.

La DÉFENSE de Bilal Coulibaly sur le dernier shoot du match de Trae Young !! pic.twitter.com/hCeOC0uSWw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2024



Tout au long du match et encore plus au dernier quart-temps, tout au long du dernier quart-temps et encore plus sur la dernière action après un ultime retour des Hawks, le sophomore de Washington a pris ses responsabilités en défense sur l’un des meilleurs meneurs de la Ligue. Trae Young s’en souviendra, et son 2/15 au tir dont 2/10 de loin et ses six balles perdues en sont une quinzaine de preuves. Athlétiquement Bilou est un monstre, un freak déguisé en mec normal, et cette nuit Trae Young a bien failli s’arracher le peu de cheveux qui lui reste. La cerise sur le DPOY ? 11 pions inscrits dans le dernier quart pour le Français, 11 + 6 qui font 17 et qui confirment que le n°0 est bien l’un des leaders de son équipe cette saison.

Check out this picture of Bilal Coulibaly from tonight’s game! pic.twitter.com/7QNjiykmw1

— Matt Modderno (@MattModderno) October 29, 2024

17 points, 2 rebonds, 3 passes et 2 steals en 37 minutes pour lui cette nuit, une première victoire pour son équipe, et cette impression de dureté… et à la fois d’aisance, qui laisse présager des jours heureux pour sa franchise.

Bilal Coulibaly, tu es le joueur que tu penses être.

Quel match ce soir, la défense sur Trae Young, les initiatives offensives.

Énorme confirmation de son super début de saison. Confiance maximale.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2024

En bref, ayez tous un Bilal dans votre vie, sauf si vous vous appelez Trae Young.