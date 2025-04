Hier soir se tenait le dernier match de la saison de G League, le match pour le titre, espèce de Game 7 de Finale NBA mais en nul. On abuse, mais si vous avez regardé ce match en direct vraiment on veut bien votre adresse pour organiser un entretien, dans une clinique si possible.

LES STOCKTON KINGS SONT LES NOUVEAUX CHAMPIONS DE G LEAGUE ! Oui, les majuscules accentuent le message que l’on veut faire passer, PARCE QUE C’EST NOTRE PROJET de vous faire passer de beaux messages, de belles infos bien fraiches.

Give the Kings their crown! The @StocktonKings are your 2024-25 NBA G League Champions, winning the first #NBAGLeagueFinals title in franchise history! 🏆👑 pic.twitter.com/fmbIJxixko

— NBA G League (@nbagleague) April 15, 2025

A 1-1 dans la série, les Stockton Kings sont donc allés choker le Magic d’Osceola dans sa salle. L’équipe de Mac McClung, MVP de la saison mais passé complètement au travers de son Game 3, a vu son adversaire célébrer chez elle, devant son public, une actu sponsorisée FFL. Côté Kings on peut d’ores et déjà applaudir le fait qu’on écrive Kings et titre dans la même phrase. Première bague pour la franchise affiliée aux Kings de Sacramento cela va sans dire, portée sur le match décisif par les stars que sont Mason Jones, Dexter Dennis, Isaac Jones et Terry Taylor. Non, ces noms ne sont pas générés par une IA.

La saison de G League se termine, certains d’entre vous ne savaient d’ailleurs même pas qu’elle avait commencé et très franchement on s’en réjouit pour votre santé mentale. Félicitations aux Stockton Kings, et à très vite pour de trépidantes aventures.