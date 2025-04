Sélectionné en numéro 2 de la Draft WNBA cette nuit, Dominique Malonga a marqué l’histoire du basket féminin français, boostant encore un peu plus les comparaisons avec Victor Wembanyama. Des comparaisons qu’elle préfère tempérer.

“C’est la Victor Wembanyama du basket féminin français.”

C’est souvent comme ça que Dominique Malonga, phénoménale joueuse française de 19 ans, est présentée. Une étiquette qui lui colle à la peau depuis que Tony Parker l’a qualifiée ainsi il y a quelques années. Comme Wemby, elle impressionne par cette combinaison assez unique entre taille (1m98), mobilité et technique. Comme Victor, elle a pris l’habitude de franchir facilement les étapes les unes après les autres, jusqu’à monter tout en haut (ou presque) de la Draft WNBA. Et comme Wembanyama, elle représente le grand espoir de l’Équipe de France.

Néanmoins, malgré toutes ces similitudes, Dominique Malonga préfère mettre un coup de frein aux comparaisons avec Wemby. Voici ce qu’elle a déclaré à Malika Andrews d’ESPN hier.

“Bien évidemment, c’est un honneur d’être comparée à lui. Et je vois quelques similitudes, au niveau de notre physique et de notre jeu. Mais je veux garder ma propre identité sur le parquet. J’ai mon propre style de jeu. Je peux m’inspirer de lui mais ce n’est pas pour autant que j’essaye d’être comme lui, de faire les choses exactement comme lui. Je sais ce dont je suis capable.”

Dominique Malonga est Dominique Malonga, bien avant d’être la “Victor Wembanyama féminine”. Rien ne doit faire oublier ça. Ni sa folle précocité, ni son énorme talent ou ses qualités physiques. Elle a son propre parcours, son propre profil, et veut écrire sa propre histoire en club tout comme en Équipe de France.

L’histoire de Malonga en WNBA est justement sur le point de commencer, elle qui vient donc d’être sélectionnée en numéro 2 par le Seattle Storm. Jamais une joueuse française n’avait été draftée aussi haut. Un superbe accomplissement, annonciateur de grandes choses pour Dominique !

Source texte : ESPN

Dominique Malonga talks to @malika_andrews about comparisons to Victor Wembanyama ahead of the WNBA draft.

“I just want to keep my own identity on the court. … I know what I can do.” ✍️ (via NBA Today) pic.twitter.com/jFNxUQIrVL

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 14, 2025