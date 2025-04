Cocorico ! Cette nuit avait lieu la Draft WNBA 2025, qui a vu Dominique Malonga être sélectionnée à la 2è place par le Storm de Seattle. Elle rejoint sa compatriote Gabby Williams dans l’État de Washington !

La Française draftée le plus haut dans l’histoire de la Draft WNBA, c’est elle ! Dominique Malonga rejoint dans l’histoire Isabelle Fijalkowski (1997) puisqu’elle a été appelée par la Commish’ de la WNBA, Cathy Engelbert, à la deuxième place de la cuvée 2025. Derrière Paige Bueckers, la crack absolue sortie de UConn et fraîchement titrée au niveau universitaire. A noter également qu’une autre Française, Adja Kane, a été draftée en 38è position par le Liberty de New York.

Dominique Malonga is heading to Seattle as the No. 2 pick in the 2025 WNBA Draft presented by @StateFarm! pic.twitter.com/d20KS0PC8m

— WNBA (@WNBA) April 14, 2025

Évoluant cette saison du côté de l’ASVEL, Dom’ a proposé 15,4 points et 10,1 rebonds de moyenne. Avec des highlights délirants, dont les images de son dunk en plein match, qui ont évidemment fait le tour de la planète basket. Très attendue en WNBA où les scouts ont beaucoup salivé sur ses qualités physiques exceptionnelles (elle mesure 2 mètres), elle aura immédiatement une place importante dans son nouvel effectif. On la retrouvera sans doute aux États-Unis après l’EuroBasket féminin, qui aura lieu en début d’été. Une médaille continentale avant de traverser l’océan, c’est le deal.

She dunked at 16. Still dominating at 19. 💪

Dominique Malonga was the youngest player on France’s 2024 Olympic team that won silver in Paris. She’s played professionally with Lyon ASVEL in France’s top league and continues to rise as one of Europe’s most exciting young… pic.twitter.com/DJi4IhYyuH

— WNBA (@WNBA) April 11, 2025



Pour le Storm de Seattle c’est un énorme coup, et la franchise pourra donc compter, même si c’est relatif, sur la meilleure joueuse française du moment (Gabby Williams) et son plus beau joyau en devenir. Quatre fois championne NBA, la franchise de Seattle est l’une des organisations les plus carrées de l’histoire de ce championnat et a vu passer des légendes du jeu comme Sue Bird ou Lauren Jackson, ainsi que la Française Edwige Lawson il y a quelques années.

La saison WNBA 2025 commencera le 17 mai, autant vous dire que la hype monte, monte à des hauteurs que seule… Dominique Malonga peut voir !