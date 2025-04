Comme chaque lundi, la NBA vient de récompenser deux joueurs pour leurs belles performances de la semaine dernière. Les heureux élus pour boucler la saison régulière : James Harden et Giannis Antetokounmpo.

Les deux stars ont terminé la semaine avec un bilan parfait de quatre victoires pour zéro défaite, synonyme de cinquième place de conférence en vue des Playoffs à venir.

James Harden finit très fort la saison, tournant à 29,5 points, 7,5 rebonds et 10,5 passes sur cette ultime semaine (à 53,4% de réussite au tir, dont 48,4% à 3-points et 86,2% aux lancers-francs s’il vous plaît !). Sa performance bien clutch face aux Warriors hier a servi de gros point d’exclamation à une campagne calibre All-NBA pour le Barbu. Ce dernier succède à son copain Kawhi Leonard, récompensé lundi dernier.

Quant au Freak, il a fait du… Freak et même un peu plus : quasiment 28 points, 12 rebonds et 10 passes de moyenne en trois matchs sur la semaine, avec deux triple-doubles dans le lot. De quoi mener les Bucks vers des victoires importantes notamment contre Minnesota et Detroit (coucou Malik Beasley), tout ça alors que Damian Lillard est toujours absent. Giannis fait ainsi le doublé après avoir déjà été élu la semaine dernière.

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : Luka Doncic (LAL), Anthony Edwards (MIN), Aaron Gordon (DEN), Aaron Wiggins (OKC) et Ivica Zubac (LAC).

Est : Scottie Barnes (TOR), Onyeka Okongwu et Trae Young (ATL), et Payton Pritchard (BOS).

