Joe Dumars sur le point de remplacer David Griffin chez les Pelicans ?

Ça risque d’aller très vite chez les Pelicans ! À peine David Griffin renvoyé, Shams Charania et ESPN indiquent que Joe Dumars est favori pour prendre la suite. L’actuel vice-président de la NBA en charge des opérations baskets de la ligue devrait engager des négociations en fin de semaine pour prendre la suite dans le Bayou.

La tâche s’annonce difficile, mais Joe Dumars a l’expérience des bureaux et de la gestion de projet. Actuellement responsable, tout en haut de l’organigramme de la NBA, l’ex-joueur des Pistons devrait donc rejoindre les Pelicans en tant que General Manager. Natif de Louisiane, c’est un retour à la maison pour le double champion NBA, sans doute argument de poids dans l’idée de prendre le poste.

Hall of Famer Joe Dumars is a serious frontrunner to become the lead basketball executive with the New Orleans Pelicans, sources tell ESPN. The 2003 exec of the year and 2004 championship exec with the Pistons is a Louisiana native. Dumars is currently heading NBA basketball ops. pic.twitter.com/Du0Be1LrFS

Architecte du titre des Pistons en 2004, déjà avec la casquette de GM, Dumars a passé 14 ans dans le rôle à Detroit. Sa seule erreur majeure durant son passage dans le Michigan ? La sélection de Darko Milicic à la Draft 2003, juste derrière LeBron James et devant Carmelo Anthony, Chris Bosh et Dwyane Wade.

Source : ESPN