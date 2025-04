La logique le voulait, ses performances monumentales au niveau universitaire l’avaient déjà assuré : Paige Bueckers est le premier choix de la Draft WNBA 2025, et rejoint les Dallas Wings pour tenter d’apporter le premier titre de l’ère texane de la franchise.

Paige Bueckers est le premier choix de la Draft WNBA 2025, l’eau mouille, le feu brûle quand on s’en approche trop. La prodige de UConn succède à Caitlin Clark et rejoint la ligue majeure du basket féminin mondial pour y trouver (au moins) le même succès individuel et collectif qu’au niveau universitaire. Annoncée au sommet de la cuvée 2025 depuis plusieurs saisons, Bueckers entre dans le monde professionnel une semaine après son premier (et unique) titre NCAA. Le rythme est décidément effréné.

Paige Bueckers is heading to Dallas as the No. 1 pick in the 2025 WNBA Draft presented by @StateFarm! pic.twitter.com/uC9FTmjMXA

— WNBA (@WNBA) April 14, 2025

Pour sa saison sénior avec les Huskies, PB a envoyé 19,9 points, 4,4 rebonds et 4,6 passes à 53,4% au tir et 41,9% à 3-points. Des statistiques énormes pour une joueuse dont les médias américains estiment qu’elle a les capacités pour mener une franchise au titre. À Dallas, elle rejoint une équipe qui n’a connu qu’une saison régulière au bilan final positif et un sweep en demi-finale des Playoffs comme meilleur exercice depuis son déménagement dans le Texas. C’est donc avec énormément d’attentes et d’espoir de la part des fans que Bueckers débarque chez les Wings.

La saison WNBA 2025 démarrera le 17 mai, avec un match dès l’Opening Night pour Bueckers, à domicile, contre les Lynx de Minneapolis.