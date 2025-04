Draft WNBA : Adja Kané sélectionnée à la 38e place par le New York Liberty

Une Française a quasiment commencé la Draft WNBA, c’est donc une autre Française qui la termine. Adja Kané a été sélectionnée à la 38e et dernière place de la cuvée par le New York Liberty. Ancienne pensionnaire du Pôle France, elle évolue actuellement à Landerneau.

From Olivet to New York ! Adja Kané est la deuxième française appelée à la Draft WNBA 2025. En 38e position, il n’en fallait pas une de plus. Poste 4 de Landerneau en Ligue Féminine (La Boulangère Wonderligue, mais n’enfonçons pas le clou), Adja a fait ses classes à l’INSEP, au sein du Pôle France pendant 3 ans.

— New York Liberty (@nyliberty) April 15, 2025

Aura t-elle sa chance avec New York ? Rien n’est moins sûr, il faudra que la franchise l’appelle pour rejoindre son effectif. On peut toutefois espérer qu’elle rejoigne la Grosse Pomme pour participer à un éventuel camp d’entraînement, voir aux matchs de présaison, qui commenceront dans deux grosses semaines.