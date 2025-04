Successeur de David Griffin, Joe Dumars prend la tête des New Orleans Pelicans. L’ancien Piston aura beaucoup à faire après une année ruinée par les blessures. L’avenir du coach Willie Green est en jeu, mais il semblerait que le cas Zion Williamson soit également en train de devenir un dossier brûlant en Louisiane.

À peine arrivé que Joe Dumars doit déjà prendre des décisions lourdes de conséquences. Notamment sur le cas Zion.

Si l’on en croit l’insider Shams Charania, le nouveau président des Pelicans devrait bientôt avoir une discussion très importante avec son joueur star de 24 ans. Une discussion qui pourrait remettre en question l’avenir de Williamson chez les Pels ?

On peut se poser la question sachant que quelques heures avant Shams, un journaliste de la Nouvelle-Orléans (Shamit Dua de “In The N.O.”) a carrément annoncé que les proprios de la franchise demanderont à Dumars de transférer Zion à l’intersaison !

.@ShamsCharania: Expect some very candid conversations between Joe Dumars and Zion Williamson… He is going to bring a different level of authority and accountability@WindhorstESPN: He will walk into the building with instantaneous respect right through the organization pic.twitter.com/gF5hHy3y31

— Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) April 15, 2025



Depuis son arrivée dans la Grande Ligue, le numéro 1 de Draft 2019 n’a pu jouer que 45% des matchs possibles dans sa carrière. Le constat n’évolue pas d’année en année, puisque Zion n’a pris part qu’à 30 matchs sur 82 cette saison. De quoi légitimement s’interroger sur sa capacité à être le franchise player d’une équipe rêvant de jouer les premiers rôles dans la terrible Conférence Ouest.

En plus de ses problèmes de blessures, son manque de professionnalisme a souvent été un sujet en Louisiane. On l’a notamment vu revenir hors de forme et en surpoids de certaines intersaisons, ce qui – visiblement – est devenu depuis deux mois une raison plus que valable de transférer un talent générationnel (coucou Nico Harrison !). Plus sérieusement, l’ancien de Duke a aussi été suspendu un match par son équipe en janvier dernier, pour avoir manqué l’avion de cette dernière. C’est pas pro ça !

New Orleans Pelicans ownership will ‘mandate’ Joe Dumars to trade Zion Williamson this summer, per @FearTheBrown

(h/t @WireHoops, https://t.co/Ck0hr4shYc) pic.twitter.com/wLmBUFQ6ZZ

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 15, 2025

L’arrivée de Joe Dumars risque donc d’être un tournant dans la carrière de Zion Williamson. Une discussion en face à face, sans arrondir les angles, pour un nouveau GM que l’on attend bien plus ferme et exigeant envers ses joueurs (pas surprenant quand on connaît le bonhomme). Alors soit l’ailier s’investit à 100%, soit c’est direction la liste des transferts.

Connaissant l’immense talent du monsieur et la belle forme montrée en deuxième partie de saison 2024-25, les prétendants seront probablement nombreux en cas de possible trade, et ce malgré les doutes qui continuent d’entourer la durabilité de Zion.

Sources texte : Shams Charania, Shamit Dua