Pour son deuxième match en trois jours face aux Rockets, Victor Wembanyama n’a pas su enchainer avec une deuxième grosse perf. Des stats ronflantes mais un ressenti bien décevant, comme quoi les attentes autour de Wemby sont uniques.

Il avait mis au pas la moitié du Texas samedi soir avec une première très grosse perf cette saison (29 points, 7 rebonds et 3 contres) et on attendait fort logiquement qu’il en fasse de même cette nuit pour l’acte II.

Malheureusement, Victor Wembanyama s’est montré moins à son aise, moins efficace dans ses choix, mieux défendu mais moins concerné, ça arrive. Néanmoins son match est “complet” et il a bien failli initier en fin de match une belle remontada texane, mais au final le constat est simple avec Wemby : il ne doit pas faire “bien” mais faire “mieux”, et ce qui chez un autre serait perçu comme du bon boulot l’est moins chez lui, le revers de la médaille quand on est un Alien comme lui, même à 20 ans.

14 points, 20 rebonds, 4 passes et 5 contres, la ligne de stats est presque “folle” mais on laissera les superlatifs au placard pour aujourd’hui. 5/14 au tir dont 1/5 de loin, pas top, beaucoup de passes un peu loupées à trop vouloir chercher le copain dessous, Jeremy Sochan notamment, bref des choix pas toujours judicieux, même si “on aimerait nous y voir”.

Avec un Jalen Green létal en première mi-temps et un vrai patron en la personne de Fredo Van Vleet, les Rockets auront finalement leur revanche, malgré les belles sorties offensives de Sochan, Malaki Branham ou Chris Paul. 36 points de Jalen Green, un Wemby moins agressif au contraire d’un match qui a confirmé l’inimitié entre les joueurs des deux franchises… voilà de quoi entretenir une belle concurrence entre deux young cores dont on reparlera très vite, en espérant – costume de fan français sur les épaules enfilé – voir Victor Wembanyama remettre les points sur son Y très vite. Très bonne nouvelle, ce sera dès le… 7 novembre !