Au-même titre que Boston, Cleveland tentait de garder intacte sa série d’invincibilité cette nuit. Mission accomplie, puisque, face aux Knicks, les hommes de Kenny Atkinson ont été solides et repartent du Madison Square Garden avec la win (110-104). Désormais les Cavs sont en 4-0, il fait plutôt beau dans l’Ohio !

Il y a quelques années, ce Cavs – Knicks aurait été un match de l’Est sans intérêt particulier. Seulement voilà, nous sommes en 2024 et ces deux franchises sont dans une période plutôt kiffante. On parle ici de deux équipes ambitieuses et qui jouent régulièrement des coudes pour s’asseoir tout en haut de leur Conférence. Tiens d’ailleurs, en parlant de coudes, cette nuit n’a pas échappé à la règle, puisque ça aura bataillé fort de chaque côté. Finalement, ce sont les Cavaliers qui empochent les trois poings, et repartent du Madison Square Garden avec une victoire (110-104) bien méritée.

4 matchs = 4 victoires pour les Cavs.

Et en déplacement à New York ?

Match de grand garçon, à commencer par Darius Garland qui retrouve ses couleurs. Tout le groupe a fait le boulot, et ce soir c’était DG en avant mais les menaces sont nombreuses.

Solide, Cleveland ! pic.twitter.com/9AAdzeRRId

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2024

Portés par un Darius Garland XXL, auteur de 34 points, les Cavs ont passé haut la main le premier gros test de leur saison, no offense aux fans des Raptors, des Pistons et des Wizards. Face aux Knicks, c’est tout le collectif qui a brillé. Evan Mobley omniprésent en défense, Jarret Allen impérial aux rebonds, et le backcourt Garland/Mitchell toujours aussi à l’aise offensivement. Bref, une machine bien huilée, et qui sera sans doute difficile à stopper.

Côté Knicks, tout n’est pas non plus à jeter, mais on sent qu’il faudra encore un peu de temps pour parfaire l’intégration des derniers arrivés. Si Mikal Bridges s’est montré à son avantage (19 pts), Karl-Anthony Towns n’a par exemple pas forcément brillé. Le nouveau pivot new yorkais boucle tout de même la rencontre avec 13 points et 10 rebonds, mais on sent qu’il pourrait être davantage trouvé, comme en témoignent ses huit petits shoots tentés cette nuit.

La dernière fois que les Cavs ont démarré une saison avec 4 victoires de suite ?

On était en 2016/17.

Ça fait un bail, et y’avait un ailier titulaire pas dégueulasse.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2024

Dans les faits, Big Apple a même carrément regardé Cleveland dans les yeux durant une bonne partie du match. En fait, les deux équipes faisaient jeu égal jusqu’à ce que Darius Garland, encore lui, se décide à sortir de sa boîte pour coller quinze points dans le dernier quart, faisant définitivement basculer la rencontre du côté des garçons de Kenny Atkinson. Avec cette victoire, les Cavs sont désormais en 4-0, et réalisent leur meilleur début de saison depuis… l’exercice 2016-2017, durant lequel un certain LeBron James portait encore les couleurs de la franchise de l’Ohio.