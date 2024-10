La nuit des Français en NBA : trois titulaires dans le même match !

Événement pas loin d’être historique cette nuit en NBA puisque trois Français, Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly et Zaccharie Risacher ont été titularisés dans le même match. Ce ne sont pas les seuls français à avoir joué cette nuit dans la plus grande ligue du monde. On vous résume tout ça !

Les résultats de la nuit

Magic – Pacers : 119-115

– Pacers : 119-115 Hawks – Wizards : 119-121

: 119-121 Celtics – Bucks : 119-108

– Bucks : 119-108 Heat – Pistons : 106-98

– Pistons : 106-98 Knicks – Cavaliers : 104-110

: 104-110 Raptors – Nuggets : 125-127

: 125-127 Spurs – Rockets : 101-106

: 101-106 Grizzlies – Bulls : 123-126

: 123-126 Mavericks – Jazz : 110-102

– Jazz : 110-102 Suns – Lakers : 109-105

– Lakers : 109-105 Kings – Blazers : 111-98

Deuxième titularisation pour le numéro 1 de la Draft et gros manque d’adresse à signaler. 4 points, 3 rebonds, 2 interceptions, 2 contres et 1 passe décisive, à 1/8 au tir, ce n’est pas fou. Mais l’ancien de la JL Bourg s’est illustré en défense et notamment avec une énorme crêpe sur Kyle Kuzma.

Alexandre Sarr

Grosse activité de l’intérieur des Washington Wizards cette nuit avec 7 points et 9 rebonds. L’adresse n’est toujours pas présente, mais il semble prendre de plus en plus la dimension physique de la Grande Ligue. Alex Sarr va continuer à monter en température.

Bilal Coulibaly

Le rayon de soleil tricolore de ce début de saison NBA. “BC” a étouffé Trae Young défensivement et lui a fait vivre son match le plus difficile depuis le début de saison. Plutôt discret en attaque pendant trois quarts-temps, il a pris les choses en main dans le dernier avec 11 unités pour faire grimper sa ligne statistique : 17 points, 2 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions.

Pacôme Dadiet

Il n’a pas joué !

Victor Wembanyama

14 points, 20 rebonds, 5 passes décisives et 4 contres, mais un match frustrant en attaque pour Victor Wembanyama, comme souvent face aux Houston Rockets. En défense en revanche, l’Alien a été énorme, un exemple d’intimidation et de présence qui n’a pas suffit à faire gagner le match à son équipe.

Sidy Cissoko

Il n’a pas joué !

Armel Traoré

Non plus !

Rayan Rupert

11 minutes de temps de jeu pour Rayan qui a été intéressant dans la défaite des siens avec un +6 de +/- et 4 points marqués. On a envie de le voir encore plus sur les parquets.

Le programme de la nuit prochaine