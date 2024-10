La troisième défaite consécutive de Denver a failli avoir lieu. Le début de saison de Mike Malone et sa bande est extrêmement compliqué, mais ils s’en sont sortis, cette nuit, après prolongation grâce à un shoot salvateur de Jamal Murray. Vainqueurs des Raptors 127 à 125, les Nuggets retrouvent le goût de la victoire, mais il s’en est fallu de peu.

Quarante-sept minutes et cinquante-neuf secondes. Voilà le temps durant lequel les Nuggets ont été malmenés face aux Raptors. Malgré un Nikola Jokic en mode… Nikola Jokic – auteur de 40 points et 10 rebonds – qui leur a permis de rester à flot, l’équipe du Colorado était dominée par les Dinos dans tous les aspects du jeu. Plus d’intensité, de réussite et de contrôle… jusqu’à ce qu’Ochai Agbaji laisse s’échapper le lancer de la (très probable) victoire à quelques secondes de la fin.

Neuf exactement, et c’était bien assez pour que les Pépites, menées de deux points, égalisent. Tiens, d’ailleurs, petit jeu, saurez-vous trouver qui a permis à Denver d’égaliser ? Les fans des Lakers, ne dites rien. Eh oui, vous l’aurez compris, comme souvent, c’est Jamal Murray qui a enfilé son costume de super-héros, pour éviter à Denver une troisième défaite d’affilée. Pourtant, et ça devient là-aussi une habitude, le meneur canadien était loin d’être en phase avec son tir durant toute la rencontre. Des difficultés qui se ressentent dans les stats finales, puisque Blue Arrow boucle le match avec 17 points dans la besace, mais avec un vilain 6/20 au tir.

Jamal Murray for Overtime !

Quoiqu’il en soit, les Nuggets vont ensuite gérer les prolongations, et s’imposer de deux petits points (127-125) face à des Raptors qui n’auront pas démérité, mais incapables de mettre le couvercle au moment opportun. Un scénario cruel pour Toronto, puisque les Dinos enchaînent une deuxième défaite de suite après le revers concédé face à Minnesota il y a quelques jours, tout en ayant perdu pour la fin de match leur leader Scottie Barnes, victime d’un coup sur la tête. Masterclass de tanking ou pas de bol on vous laisse juge.

Côté Denver, cette victoire, aussi peu rassurante soit-elle, permet d’éteindre le début d’incendie qu’aurait causer une troisième lose de suite. Si la manière laisse encore à désirer, l’essentiel est là et les Nuggets pourraient bien avoir lancé leur saison cette nuit.

Qu’est ce qu’il faut pas faire pour une victoire…

Denver s’en sort, en galérant, à Toronto, avec Scottie Barnes blessé en Overtime.

1ère victoire de la saison sur les épaules d’un Jokic encore immense (40 points), mais c’est pas ce match qui rassure.

Pas du tout.

