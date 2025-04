Kristaps Porzingis a adoré son “moment WWE”

Image forte de la nuit, le front en sang de Kristaps Porzingis a marqué les esprits. Mais pour le joueur letton des Celtics, ce fut plutôt un moment.. sympa à vivre avec le public.

Fin du troisième quart-temps, Kristaps Porzingis s’écroule dans la raquette suite à un vilain coup de coude de Goga Bitadze. L’image fait froid dans le dos, l’intérieur de Boston a une entaille sur le front et le sang coule abondamment. Pourtant, au moment de sortir pour se faire soigner, c’est un Porzi tout sourire qui fait signe à la foule, laquelle l’applaudit avec puissance.

Le géant est un fan des sports de combat et il s’est senti comme un guerrier cette nuit, communiant avec un public qui adore cet état d’esprit de sacrifice. Des propos rapportés par ESPN.

« J’aime mes moments de WWE [le catch, pour ceux qui ne connaissent pas, ndlr]. Et puis vous me connaissez. J’aime toujours interagir avec la foule. Et je savais déjà qu’en recevant un nouveau coup, la foule allait s’en mêler”.

A peine le temps de mettre un bandage sur sa plaie et l’intérieur était de retour pour tirer les lancers, sous les “K-P” lancés par le public.

“Honnêtement, comment pourrais-je ne pas revenir ? J’ai cinq points de suture, je ne peux plus jouer ? Mes jambes fonctionnent, tout fonctionne, alors bien sûr que je vais être sur le terrain. Et vous me connaissez. J’aime ces moments. Revenir sur le terrain, recevoir un peu d’amour de la part du public. C’est ce qui se passe dans le jeu et cela ne va pas m’arrêter. Je vais continuer.”