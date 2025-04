Bob Myers sur les tablettes des Suns et des Hawks ?

Deux ans après son départ des Warriors, Bob Myers va-t-il reprendre du service en NBA ? Les Hawks et les Suns seraient intéressés à l’idée de lui confier les clefs du camion. Reste à savoir l’avis du principal intéressé.

Atlanta et Phoenix sont en quête d’un nouveau patron pour prendre les grandes décisions. En Géorgie, les résultats décevants ont coûté son poste de GM à Landry Fields. Du côté de l’Arizona, la situation de James Jones est loin d’être confortable, avec des Suns qui ont raté les Playoffs malgré une masse salariale considérable.

Selon Marc Stein et Jake Fisher, le nom de Bob Myers est revenu au sein des deux franchises. Myers est bien connu en NBA en tant qu’architecte de la dynastie Warriors, qui a remporté 4 titres de champion sur une décennie. Épuisé, le GM avait rendu son tablier en 2023, pour occuper un rôle de consultant chez ESPN.

Deux ans plus tard, va-t-il reprendre un poste ? C’est pas dit que les offres en question l’intéressent. À Phoenix, le contexte est déjà extrêmement toxique et les finances sont dans le rouge foncé, avec le contrat intransférable de Bradley Beal et peu de choix de Draft sur les prochaines années. À Atlanta c’est un peu plus flexible financièrement mais l’organisation a montré beaucoup d’instabilité en interne. Pas sûr non plus que l’ex-dirigeant se voit en Géorgie, lui qui est installé du côté de Los Angeles avec sa famille.

Source texte : Marc Stein / Jake Fisher