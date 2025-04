Après trois premières éditions réussies, l’Incroyable Brocante Sports est de retour en 2025. On ne change pas une équipe qui gagne, TrashTalk et So Foot restent aux manettes de l’événement incontournable des amoureux de sport ce printemps. Vous connaissez le concept : des milliers d’objets, de pièces à vendre, à acheter ou à déguster avec les yeux mais aussi de quoi manger et boire un verre en bonne compagnie, le tout sur le thème de notre passion commune pour le sport, avec ou sans ballon, avec ou sans manches. La grosse nouveauté cette année ? L’Incroyable Brocante s’exportera aussi hors de la capitale. Mais honneur à Paname, par ici les infos de la 4ème édition parisienne qui se déroulera le 18 mai prochain.

Récapitulatif des infos pratiques

Date : 18 mai 2025

Lieu : Ground Control

Horaires : accès premium de 9h à 10h (12,50€ avec le café ou le thé offert, BILLETTERIE ICI ) puis entrée libre de 10h à 19h

) puis entrée libre de 10h à 19h Adresse : 81, rue du Charolais 75012 Paris

Accessibilité : Métro Gare de Lyon (Lignes 1, 8 et 14, RER, SNCF grandes lignes)

Contact : brocante@sofoot.com // contact@trashtalk.co

Des nouveautés ?

Comme chaque année, les cartes de collection de sport seront bien représentées dans les travées de l’Incroyable Brocante Sports. Mais pour les gros collectionneurs qui souhaitent compléter leur PC ou échanger leurs pépites avec d’autres passionnés, le Paris Card Show aura lieu la veille de l’Incroyable Brocante Sports ! Plus qu’une belle coïncidence, c’est une volonté de la part des organisateurs, afin de faire du 17 et 18 mai LE week-end dédié aux passionnés de sport, pour les habitants de la capitale et ceux qui viennent de plus loin. Pas besoin de multiplier les billets de train, vous pourrez enchaîner le PCS le samedi avec l’IBS le dimanche. Elle est pas belle la vie ? Cette année, les copains du Paris Card Show ont prévu les choses en grand à l’Espace Champerret (6, rue Jean Oestreicher, Paris 17). N’hésitez pas à les suivre sur Instagram (@pariscardshow) pour obtenir toutes les dernières infos.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PCS 2025 ⏳ (@pariscardshow)

L’autre nouveauté est plutôt une deuxième fois. Après les retours positifs en 2024, un accès premium sera de nouveau proposé de 9h à 10h. La première heure de cette quatrième édition sera payante. Pour 12,50€, amateurs éclairés et collectionneurs motivés pourront avoir accès en premier aux plus belles pièces mises en vente lors de l’Incroyable Brocante Sports tout en buvant un café ou un thé offert par la maison (billetterie ici). À partir de 10h et jusqu’à 19h, l’entrée sera gratuite et vu le nombre d’objets qui vont être proposés (plus de 30 000), il restera de quoi se faire très plaisir !

Vous l’avez lu en introduction, la plus grosse nouveauté c’est que l’Incroyable Brocante Sports se déplacera dans le Nord, à Villeneuve d’Asq pour une toute première édition hors de la capitale. Le concept reste le même, avec des exposants professionnels et des particuliers, des milliers d’objets de sport et une journée de convivialité ouverte à toutes et tous. On reviendra très vite avec toutes les informations mais vous pouvez déjà entourer le 24 mai dans votre agenda puisqu’on s’y retrouvera du côté du Grand Playground (127 avenue le Notre à Villeneuve-d’Ascq).

Y’aura qui ? Y’aura quoi ?

Qui ? Entre 50 et 60 brocanteurs amateurs ou professionnels

Quels sports représentés ? Football, Basketball, Baseball, Foot US, Cyclisme et les disciplines olympiques seront présents (liste non-exhaustive)

Quoi ? Maillots, fanions, cartes à collectionner, posters, écharpes, casquettes, pin’s, timbres, billets de match, livres, magazines (là aussi, la liste est non-exhaustive). Dans des prix allant de quelques euros à plusieurs centaines d’euros pour les pièces signées, par exemple.

De l’animation en plus des stands !

Comme lors des deux précédentes éditions, des conférences et tables rondes se tiendront de 11h à 18h dans l’espace dédié au sein de Ground Control et au cœur de l’Incroyable Brocante Sports. De nombreux aspects du sport, de sa culture, du vintage, de la collection seront abordés. Programme détaillé à venir dans les prochaines semaines.

À manger et à boire

À Ground Control, vous pouvez manger grec ou asiatique, un burger ou un croque-monsieur notamment. Vous pouvez juste boire un café ou enchaîner les Oasis. Bref, vous ne manquerez de rien quelle que soit l’heure ou vous déciderez de passer.

Devenir brocanteur, c’est possible ?

Oui ça l’est. Si vous avez des pièces (de sport) à proposer parce qu’elle prennent trop de place dans votre dressing ou que vous avez tout simplement quelques raretés en magasin et que vous vous dîtes que c’est le moment et qu’accessoirement, vous avez envie de tenter l’expérience de brocanteur, n’hésitez pas à nous contacter : contact@trashtalk.co ou brocante@sofoot.com. Les emplacements sont déjà presque tous réservés mais nous essayerons de vous faire une petite place.

Vous voilà briefés avant cette nouvelle édition immanquable ! N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux (@incroyable_brocante_sports sur Instagram, page événement sur Facebook). On se voit le 18 mai à Ground Control ?