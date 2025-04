Knicks et Sixers joueront deux matchs de présaison à Abu Dhabi en octobre 2025

On a appris ces dernières heures que la NBA allait organiser deux nouveaux matchs de présaison à Abu Dhabi. En octobre 2025, ce sont les Knicks et les Sixers qui voyageront jusqu’au Moyen-Orient pour s’affronter.

Pour la quatrième année de suite, Abu Dhabi va voir des franchises NBA débarquer pour des matchs amicaux, en présaison. En 2022, ce sont les Hawks et les Bucks qui avaient fait le déplacement, suivis de la doublette Mavs – Wolves. L’an dernier, on avait eu droit à un choc de champions entre Nuggets (titré en 2023) et Celtics (titré en 2024). Pour l’édition 2025, ce sont les Knicks et les Sixers qui auront le premier rôle, avec un double affrontement les 2 et 4 octobre 2025.

Plusieurs All-Stars, deux équipes rivales, c’est une affiche plutôt propre sur le papier, en espérant que Philly puisse compter sur un effectif en forme et pas plombé par les blessures comme cette saison.

En continuant d’organiser des matchs de présaison à l’internationale, la NBA prouve sa volonté de développer de nouveaux marchés et d’aller attirer de nouveaux fans aux quatre coins du monde.