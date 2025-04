Malgré la blessure au poignet de Jayson Tatum, les Celtics mènent 2-0 contre Orlando. Les champions en titre peuvent notamment dire merci à Jaylen Brown, exceptionnel dans le Game 2. Et si JB lâchait une nouvelle masterclass ce soir en l’absence de JT ?

On a une bonne et une mauvaise nouvelle pour les fans des Celtics.

On commence par la mauvaise : après sa chute du Game 1, Tatum est toujours très gêné par son poignet et on ne sait pas quand il reviendra sur les parquets. Il est officiellement listé “doubtful” pour le Game 3 de ce soir à Orlando.

La bonne nouvelle ? Jaylen Brown est en pleine bourre, lui qui a inscrit 36 points (avec 10 rebonds et 5 passes) en l’absence de son copain dans la deuxième rencontre à Boston. Les inquiétudes concernant ses bobos au genou ont vite été balayées par un JB en mission.

Jaylen Brown went to war for the city last night and led the Celtics to a Game 2 victory pic.twitter.com/5mbSHEIlHM

— Ian Inangelo (@iinangelo) April 24, 2025

Sans Tatum, et possiblement sans Jrue Holiday (incertain pour un bobo à l’ischio), Jaylen Brown voudra prouver une nouvelle fois sa capacité à step-up quand les Celtics en ont besoin.

En tête 2-0 dans la série contre Orlando, Boston est loin d’être dos au mur. Mais dans le même temps, le champion en titre ne veut laisser aucun espoir à une équipe du Magic qui va tout donner devant son public ce soir.

On peut compter sur JB – MVP des Finales 2024 – pour montrer la voie.

“Lors de ma première interview avec Boston, j’ai déclaré que j’étais prêt à aller à la guerre pour cette ville. Rien n’a changé depuis.” – Jaylen Brown

Sources texte : CLNS, ESPN