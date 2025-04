Comme pour les autres séries du premier tour des Playoffs NBA, on fait le point après deux matchs sur l’opposition entre Cavs – Heat et Celtics – Magic dans un Apéro TrashTalk dédié !

Dans la Conférence Est, les deux meilleures équipes de la saison n’ont pas tremblé pour leur entame des Playoffs. Celtics et Cavs, de chaque côté, ont su faire le travail à la maison pour mener 2-0. Mais que peuvent faire Miami et Orlando ? Et qui va se redresser à domicile pour tenter d’inquiéter Boston et Cleveland ? On fait le point après deux matchs, dans ces deux séries de l’Est !