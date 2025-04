La série la plus hypante de ce premier tour se poursuit cette nuit du côté d’Inglewood. Clippers et Nuggets vont croiser le fer à l’Intuit Dome (4h), qui célébrera par la même occasion son premier match en Playoffs.

Preview un peu spéciale aujourd’hui car on ne part pas sur un focus concernant un joueur ou un coach mais plutôt.. une salle. L’intuit Dome va connaître son premier match de Playoffs puisque l’arène n’a été inaugurée qu’en début de saison. C’est un moment forcément important pour la fanbase car c’est le début d’une nouvelle histoire, dans une salle qui n’appartient qu’à eux (ils ont longtemps partagé le Staples Center avec les Lakers).

Pour cette grande première, la franchise californienne a prévu de distribuer des serviettes à chacun des fans et de quoi faire du bruit (ça va finir avec des vuvuzelas tout ça). Les fans qui arriveront en avance pourront obtenir un t-shirt spécial Kawhi Leonard, lequel a été monstrueux au Game 2. Petite déception néanmoins, il n’y aura pas de t-shirts d’une même couleur pour que la salle soit à thème unique, comme on le voit souvent en Playoffs.

A lot of fans understandably disappointed with this decision.

With the Clippers bringing back red this season, it felt like the perfect opportunity to put red shirts on every seat.

I believe Intuit Dome fans would have worn the shirts. https://t.co/eXcfZLHkf4 pic.twitter.com/c4PISMxG4x

— Joey Linn (@joeylinn_) April 23, 2025

Les fans du désormais célèbre mur de l’Intuit Dome ont appelé les supporters à porter du bleu cette nuit, couleur qui correspondra au maillot porté par les joueurs à domicile. Histoire d’avoir une ambiance un peu plus festive pour l’occasion.

Ok everyone: we’re matching the jerseys on the court every playoff game in the Dome. Tomorrow’s color is BLUE. Make sure to wear BLUE tomorrow. Tell everyone going to the game to do the same. #FearTheWall https://t.co/ktbAlCjjXE

— The Wall (@ClippersWall) April 24, 2025

Reste à conclure cette soirée par une victoire pour les Clippers, pour que la fête soit totale. Bon courage néanmoins pour prédire le nom du vainqueur ce soir. Les deux premiers matchs ont été particulièrement serrés. Plutôt Team Kawhi ou Team Jokic pour ce Game 3 ?

Source texte : Joey Linn / The Wall