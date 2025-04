Dos au mur et menés 0-2, les Grizzlies accueillent le Thunder cette nuit pour tenter de relancer la série. (3h30) Pour ce retour dans le Tennessee, on attend une autre version de Ja Morant, décevant sur les deux premiers matchs.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé disait Lamartine. Pourtant, Ja Morant est bien en tenue pour Memphis mais il n’a pas encore montré son vrai visage, celui d’un franchise player capable de porter les Grizzlies dans ces Playoffs. Sur les deux premiers matchs face au Thunder, le meneur All-Star compile 20 points, 5 passes et 2,5 rebonds de moyenne mais son impact est très loin de ce qu’il est capable de produire. Son efficacité, elle, est tout simplement en chute libre avec 38% au tir dont 25% à 3-points, sans oublier qu’il a déjà perdu 6 ballons en deux matchs.

Ja Morant est un joueur extrêmement talentueux mais c’est surtout quelqu’un qui se nourrit du chaos. Il rend fous ses adversaires, il aime le trashtalking et les matchs à intensité. Problème : pour le moment, Memphis se fait botter les fesses et le meneur est bien calme. Pour espérer un peu plus de suspense dans cette série, il va falloir que Ja passe la seconde et mette le feu au Thunder.

C’est évidemment plus facile à dire qu’à faire.. Faut pas oublier non plus qu’OKC reste la meilleure défense du pays, avec plusieurs garçons capables de se relayer sur Morant en défense. Il ne faut pas zapper non plus le fait que le joueur n’est probablement pas à 100% suite à sa blessure à la cheville durant le Play-in Tournament. Si Memphis a été meilleur dans la seconde manche, il reste encore pas mal de choses à corriger comme ces pertes de balle bien trop nombreuses par exemple. Avec 19,5 ballons perdus en moyenne sur les deux premiers matchs, aucune équipe ne fait pire sur les Playoffs.

Ja Morant, de son côté, a promis d’être meilleur pour ce Game 3, devant ses fans. Des propos rapportés par le New York Times.

“Je dois être meilleur. C’est simple. Si je suis meilleur, nous serons meilleurs ». – Ja Morant après le Game 2

Alors, plutôt 2-1 histoire de rajouter un peu de suspense ou OKC qui continue de se promener avec la chance de finir la série dès le Game 4 ?

