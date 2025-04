Alors que la série est désormais à 1-1, les Pistons et les Knicks se retrouvent ce soir dans le Michigan pour le Game 3 (1h). Un homme est notamment attendu au tournant pour cette rencontre : Karl-Anthony Towns.

10 points, 6 rebonds, aucun point en seconde mi-temps et seulement trois tirs pris après le break.. C’est peu dire que Karl-Anthony Towns s’est transformé en Casper face aux Pistons dans le Game 2. Une performance nettement insuffisante pour un All-Star qui postule à une place dans une All-NBA en fin de saison.

On le sait, le joueur est connu pour ses performances souvent décevantes en Playoffs, il l’a prouvé dans le passé à Minnesota. Pour autant, il avait fait le taf lors du Game 1 et ce second match doit servir de leçon pour les Knicks. En plaçant Tobias Harris sur Towns, Detroit a choisi un profil à la fois rapide et puissant, qui peut tenir le choc face à KAT. Mais les Pistons ont surtout eu la bonne idée de placer Jalen Duren sur Josh Hart, avec le plan bien établi de venir aider Harris à la moindre tentative d’attaque de Towns.

De quoi forcer l’intérieur à lâcher la balle et donc perdre de son impact offensif, même s’il a conscience qu’il doit être bien plus agressif pour la suite de la série malgré les prises à deux.

“Be aggressive when I get the chance to make a play. I’ve been double-teamed, triple-teamed most of my career…I’m pretty comfortable with that situation happening”

Voir Karl-Anthony Towns shooter seulement trois fois en seconde mi-temps est un crime pour New York mais KAT n’est pas le seul fautif. Tom Thibodeau n’a rien tenté pour lui offrir des systèmes pratiques, le laissant s’embourber au milieu de la défense de Detroit. Quid de Jalen Brunson ? Le meneur a fait un gros match mais il a parfois tendance à vouloir jouer au héros, quitte à oublier son collègue All-Star (voir tous ses coéquipiers). KAT n’a touché que 33 ballons sur ce Game 2 contre 104 prises pour le meneur. En tant que général des Knicks, Brunson doit aussi s’assurer que tout le monde puisse participer à la fête.

Autre sujet qui concerne directement le pivot newyorkais (mais pas que lui), la lutte au rebond. Les Pistons ont dominé le gobage au Game 2 (48 à 34), s’offrant de nombreuses secondes chances (12 rebonds offensifs). Un scénario qui ne peut pas se reproduire ce soir dans le Michigan, au risque de voir Detroit prendre le lead dans cette série.