Après s’être retrouvés deux fois en cette fin de saison, pour une victoire chacun, Magic et Hawks remettent le couvert ce mardi soir, sauf que cette fois les enjeux sont bien plus grands. En ligne de mire ? Une place en Playoffs pour se faire sortir par affronter les Celtics.

D’un côté, le Magic, auteur d’une bonne fin de saison après avoir navigué en eaux troubles pendant quelques temps. La faute notamment à pas mal de blessures, mais aussi à une attaque nauséabonde qui n’est pas toujours rattrapée par l’habituelle défense de fer imposée par Jamahl Mosley. De l’autre côté, les Hawks, discrets mais ambitieux, perfectibles mais surprenants, portés par un Trae Young qui aime ce genre de moments.

A Orlando, on fera évidement la part belle à la défense pour espérer goûter aux joutes des Playoffs pour la deuxième saison de suite, il faudra garder cette belle dynamique. De plus, depuis leur retour de blessure, Paolo Banchero et Franz Wagner jouent toujours comme des All-Stars en puissance et portent bien souvent l’équipe à bout de bras. Il leur faudra le soutien du reste des soldats pour espérer aller plus loin, mais le “Kyle Kuzma bien entouré” et le Kaiser Franz ont de quoi faire vaciller les Faucons.

Mais attention à ces Pioupious qui sont capables d’être incandescents lorsque Trae ou Zacch s’y mettent. De plus, Ice Trae est un aficionado de ce genre de moments et inutile de dire qu’il se voit déjà bien jouer un mauvais tour en Floride. Pour peu que le banc suive, ce serait tout le plan du Magic qui se verrait contrecarré.

Ce match, c’est un peu l’attaque contre la défense, l’eau contre le feu, une véritable opposition de styles qui peut basculer d’un côté comme de l’autre. Bien malin qui saurait prédire duquel, après une saison régulière “à l’équilibre” ou chaque équipe a remporté deux matchs sur les quatre disputés. Ce cinquième sonne comme un Game 7 pour les deux équipes, alors rendez-vous cette nuit à 1h30 au Kia Center pour connaître le futur adversaire des Boston Celtics.