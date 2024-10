C’était sans-conteste le plus gros choc de cette soirée à l’Est. Désolé Magic and Pacers, désolé les Pistons Cavs et Knicks, mais cette nuit, tous les yeux ou presque étaient tournés vers le match entre les Celtics et les Bucks. Un duel entre deux équipes habituées aux sommets de leur Conférence, et duquel les C’s sont ressortis vainqueurs (119-108). De quoi faire douter encore plus Milwaukee.

L’issue de ce match allait forcément avoir des conséquences plus ou moins sympathiques selon le point de vue. Côté Boston, une victoire face à un gros morceau comme les Bucks permettrait d’asseoir encore un peu plus sa domination sur la NBA. Pour Milwaukee, une win face aux Celtics pourrait lancer une dynamique positive, alors que les Daims restent sur deux défaites franchement cra-cra, contre les Bulls et les Nets.

3 défaites de suite pour Milwaukee.

Manque de chance, t’étais en back to back à Boston donc défaite « logique ».

Mais début de saison à 3 défaites en 4 matchs, avec 2 atrocités face aux Bulls et aux Nets.

Prochain match contre… Memphis. pic.twitter.com/ekf57zoG7Z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2024

Finalement, au terme d’une rencontre qui aura été indécise pendant un bon bout de temps, ce sont les C’s qui repartent du TD Garden avec la victoire et une confiance probablement boostée aux hormones. Il faut dire que les Celtics sont solides, vraiment solides, comme en témoigne ce succès face à un concurrent direct à l’Est. Si le collectif des verts est parfaitement huilé, deux hommes se seront mis en évidence ce soir, et spoiler, aucun d’entre eux ne s’appelle Jayson Tatum. Pas particulièrement à l’aise avec son tir – 15 points à 6/16 – l’ailier a toutefois été parfaitement suppléé par Jaylen Brown et… Payton Pritchard.

Si JB est un habitué des grosses perfs, Payton Pritchard, lui, a enfilé son costume de facteur X pour l’occasion. Un costume qui lui sied parfaitement, comme a pu le constater la défense de Milwaukee. Insaisissable, le meneur a fait des misères aux Daims, et bombardé les pauvres bêtes d’une salve de tirs à 3 pts. Bilan des courses : 28 points à 8/12 de loin, et un tir de malade mental pour boucler le troisième quart.

PAYTON PRITCHARD EST LE GOAT DES TIRS AU BUZZER !!!! pic.twitter.com/sjtYaOsVnk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2024

Ce troisième quart, d’ailleurs, marquera un peu la fin du match pour Milwaukee. Le coup d’accélérateur porté pas les C’s sera ainsi fatal aux Daims, qui ne parviendront jamais vraiment à recoller. Malgré les bons matchs de Giannis Antetokounmpo (30 points, 10 rebonds, 6 passes) et Damian Lillard (33 points, 7 rebonds, 7 passes), Milwaukee enchaîne une troisième défaite de suite, tandis que Boston est toujours invaincu. S’il est encore un peu tôt pour parler de crise, les Bucks vont devoir réagir, et très vite de préférence.