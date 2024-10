Taylor Hendricks victime d’une horrible blessure à la jambe

ÂMES SENSIBLES S’ABSTENIR ! Taylor Hendricks a été victime d’une blessure terrible à la jambe gauche et est sorti sur civière face aux Dallas Mavericks. La saison du jeune joueur du Utah Jazz est sans doute terminée.

Alors que Taylor Hendrixks, ailier-fort de 20 ans, avait trouvé sa place dans la rotation du Utah Jazz depuis le début de sa saison sophomore, son élan a été coupé net ce lundi soir face aux Dallas Mavericks.

En contre-attaque, le neuvième choix de la Draft 2023 a posé un mauvais appui et s’est blessé seul, sa jambe terminant dans un angle très loin d’être naturel.

Les images sont absolument horribles à regarder et rentrent dans la catégorie des blessures de Paul George, Gordon Hayward ou encore Shaun Livingston : le genre de moments qu’on espèrait ne jamais revivre.

La rééducation sera sans doute extrêmement longue et un chemin sinueux se dresse devant Taylor Hendricks avant de pouvoir retrouver les parquets NBA.

Les réactions des joueurs à ses côtés traduisent la gravité de la situation ! Selon les premiers retours donné à Tim MacMahon, il s’agit d’une fracture du péroné droit et d’une luxation de la cheville. D’autres tests seront faits demain.

Sources: Jazz F Taylor Hendricks suffered a fractured right fibula and dislocated ankle. He will return to Utah with the team for further testing tomorrow.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) October 29, 2024

WARNING : LA VIDÉO DE LA BLESSURE SE TROUVE CI-DESSOUS, NE LA REGARDEZ PAS SI VOUS NE LE SENTEZ PAS, C’EST VRAIMENT HORRIBLE !

oh man. prayers up for Taylor Hendricks 🙏

never want to see this happen to anyone. pic.twitter.com/n3acZSMuxO

— NBA Memes (@NBAMemes) October 29, 2024