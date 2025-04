Le dernier match de ce play-in tournament 2025 aura lieu cette nuit, à 3h30, entre les Memphis Grizzlies et les Dallas Mavericks. Qui décrochera l’ultime ticket pour les Playoffs ? Qui aura l’honneur d’affronter le Oklahoma City Thunder ?

Si les Playoffs ne commencent officiellement que demain, les deux matchs de la nuit, Hawks – Heat et Grizzlies – Mavericks ont déjà des airs de joutes d’avril. La rencontre entre le 8e et le 10e de la Conférence Ouest sera le dernier duel avant la Post Season et décidera de qui sera opposé au Oklahoma City Thunder dans quelques jours.

Alors qu’il y a à peine trois semaines, le favori d’une rencontre entre Memphis et Dallas n’aurait fait aucun doute, les Oursons étant, à cette période, tranquillement dans le Top 6 de la Conférence avec des Mavs au bord du gouffre, les débats sont bien plus équilibrés désormais.

Les Grizzlies ont viré Taylor Jenkins, ont perdu d’assez loin face aux Golden State Warriors lors du premier match de play-in et pourraient même être obligés de se passer de Ja Morant pour la rencontre du soir. De l’autre côté, les Texans ont récupéré certains de leurs blessés, se sont mis en confiance en battant les Bulls, les Hawks, les Pacers ou le Heat sur la fin de régulière avant de s’imposer très aisément à Sacramento mercredi.

The Dallas Mavericks stay alive in the NBA Play-In Tournament, taking down the Sacramento Kings 120-106. pic.twitter.com/vt5ZM2p4hQ

— The Athletic (@TheAthletic) April 17, 2025

Alors aussi fou que cela puisse paraître, Anthony Davis et ses coéquipiers, même à l’extérieur, ont tout pour se qualifier pour les Playoffs ! Si cela n’offrirait que de répit à Nico Harrison et aux autres membres du Front Office, les fans pourraient savourer un petit peu de bonheur après ces horribles derniers mois.

Mais Memphis ne se laissera pas faire si facilement. Jaren Jackson Jr et Desmond Bane seront, eux, assurément présents et tenteront de faire régner la logique. Les Grizzlies ont remporté neuf matchs de plus que leurs adversaires du soir en régulière, ils n’ont pas joué dans la même cour !

Mais, ce soir, tout se joue sur une rencontre. C’est ce qui fait la beauté et la cruauté de ce play-in tournament. Réponse à toutes nos questions à partir de 3h30 du matin au FedEx Forum.