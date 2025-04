Dans les deux matchs les plus importants de la saison, face aux Clippers en toute fin de régulière et contre Memphis au play-in tournament, Jonathan Kuminga n’a jamais quitté le banc des Warriors. Aura-t-il un rôle dans la série du premier tour des Playoffs contre Houston ?

Cela fait depuis une semaine que Jonathan Kuminga n’a pas vu la couleur du parquet. 0 minute de jeu pour l’ailier de Golden State pendant que ses copains se battaient pour valider leur place en Playoffs. Forcément, c’est très difficile à avaler pour JK, dont le talent est indéniable mais dont le rôle aux Warriors est plus flou que jamais.

Sera-t-il utilisé par Steve Kerr contre Houston lors des deux semaines à venir ?

La question est légitime, et à deux niveaux. Non seulement parce que le coach des Warriors a estimé – à travers ses choix récents – que son équipe avait une meilleure chance de gagner des matchs importants sans Kuminga. Mais aussi parce que Golden State pourrait justement avoir besoin du profil de JoKu face aux Rockets.

On le sait, Houston est une équipe jeune, ultra-physique, athlétique et forte au rebond, qui pourrait poser de sérieux problèmes à Golden State lors du premier tour à venir. Pour essayer de combler le désavantage des Dubs à ce niveau-là, Kuminga semble représenter une solution naturelle pour Steve Kerr.

On peut dire ce qu’on veut sur JK et ses limites actuelles en tant que jeune joueur, il a des qualités athlétiques et de percussion que personne ne possède aujourd’hui chez les Warriors. Preuve de l’importance qu’il pourrait avoir dans cette série : Kuminga a plusieurs fois fait la différence contre Houston en cette saison régulière 2024-25.

KUMINGA GOING OFF 🔥

Tough and-1 for a new career-high 33 PTS!

Puts GSW up 5 in the closing seconds on NBA TV. pic.twitter.com/I3225uvGKR

— NBA (@NBA) December 6, 2024

On pense tout de suite à ce match à 33 points (record en carrière à ce moment-là) fin 2024, quand il a porté les Dubs vers la win malgré l’absence de Stephen Curry et Draymond Green. Kuminga a aussi lâché deux autres matchs à 23 et 20 points contre Houston cette saison. De quoi convaincre Kerr de jouer la carte JK en Playoffs ? Si c’est le cas, il devra être prêt autant physiquement que mentalement.

L’effet Jimmy Butler

Lors de la dernière des quatre confrontations entre Houston et Golden State début avril, la première avec Jimmy Butler, Jonathan Kuminga avait été limité à 19 minutes, son plus faible temps de jeu sur les quatre matchs face aux Rockets. Il ne fait aucun doute que l’arrivée de Butler à la deadline – pendant que JoKu était blessé – a eu un impact négatif sur le temps de jeu de ce dernier. Steve Kerr a visiblement une rotation assez claire dans sa tête et Kuminga ne semble pas dans les plans. C’est aussi ça l’effet Jimmy aux Warriors.

“Depuis que Jimmy est arrivé, on a tout simplement trouvé une combinaison avec laquelle nous nous sentons à l’aise.” – Steve Kerr, après le match face aux Clippers

Le Game 1 entre Houston et Golden State est prévu ce dimanche soir dans le Texas, et on aura un premier aperçu du rôle potentiel de Kuminga dans la série.

Si la tendance actuelle se confirme, on voit mal comment JoKu peut imaginer un avenir dans la Baie de San Francisco, lui qui sera agent libre restrictif cet été. La relation entre Jonathan Kuminga et Steve Kerr a parfois été très tendue par le passé, elle pourrait devenir irréparable dans les prochaines semaines. Et ce malgré l’affection particulière que possède le propriétaire Joe Lacob envers son septième choix de la Draft 2021.

Sommes-nous en train de voir les derniers moments de Kuminga sous les couleurs des Warriors ? C’est bien possible.

“[Joe Lacob] loves Jonathan Kuminga. He loved James Wiseman maybe more than any player. He was personally involved in that selection…Eventually Steve Kerr decided he couldn’t fit with what they’re doing and he was dead on right…

Maybe it’s the same thing with Kuminga.”

-… pic.twitter.com/4Vi3CR8vL4

— 95.7 The Game (@957thegame) April 17, 2025

Source déclaration : KNBR