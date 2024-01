Jonathan Kuminga n’a plus aucune confiance en Steve Kerr…

Laissé sur le banc par son coach Steve Kerr lors de la fin de match complètement ratée des Warriors contre Denver hier, Jonathan Kuminga est frustré. Et pas qu’un peu. D’après les dernières infos en provenance de San Francisco, le jeune ailier a perdu toute confiance envers son entraîneur.

Auteur de 16 points en 19 minutes face aux Nuggets jeudi, Jonathan Kuminga s’est sans doute demandé pourquoi il n’était pas sur le terrain lors du quatrième quart-temps de la rencontre, quand Golden State a laissé échapper un avantage de… 18 points lors des sept dernières minutes du match. Il était l’un des meilleurs Warriors sur le terrain, et pourtant c’est Andrew Wiggins qui a terminé le match à sa place. Un choix assez incompréhensible de la part de Steve Kerr, mais surtout un choix qui a brisé la confiance du joueur envers son entraîneur.

D’après Shams Charania de The Athletic, Kuminga ne croit tout simplement plus en Steve Kerr pour maximiser son potentiel. Ambiance ambiance…

After sitting the final 18 minutes of Nuggets loss, Warriors forward Jonathan Kuminga has lost faith in Steve Kerr and no longer believes that Kerr will allow him to reach his full potential, sources say.

Story at @TheAthletic with @anthonyVslater: https://t.co/TIAGABnyS8

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 5, 2024

C’est un peu la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

L’utilisation de Jonathan Kuminga par Steve Kerr a souvent été un sujet à débat dans la Baie de San Francisco. Parfois dans la rotation, parfois non, JK a vu son temps de jeu beaucoup varier depuis son arrivée chez les Dubs en 2021. Mais si cela pouvait parfois s’expliquer par l’irrégularité du joueur ces dernières saisons, c’est beaucoup moins le cas aujourd’hui. Au milieu des turbulences qui caractérisent cette campagne 2023-24, Golden State a laissé plus de place aux jeunes, notamment Kuminga : 15,3 points, 5,6 rebonds et 2 passes de moyenne sur le mois dernier pour JK (11 titularisations, plus de 25 minutes par match), à 57% de réussite au tir. L’ailier a même reçu les louanges de Kerr récemment.

D’où l’incompréhension concernant sa mise sur le banc dans le quatrième quart face aux Nuggets.

“Kuminga jouait bien. D’habitude, il revient avec six ou cinq minutes à jouer dans le quatrième quart. Mais Andrew Wiggins était bon, et on tournait bien, avec 18 ou 19 points d’avance. Donc on a continué avec lui. Et après ça, remettre Kuminga n’était pas la meilleure chose à faire. Il était assis sur le banc depuis longtemps. Donc je suis resté avec le même groupe qui était sur le terrain, mais évidemment on a mal terminé.” – Steve Kerr, qui se justifie sur son choix

On se demande comment cette situation va évoluer désormais. Steve Kerr va-t-il changer le rôle de Jonathan Kuminga ? JK va-t-il faire la gueule H24 ? Y’aura-t-il des mouvements avant la trade deadline ? Quelle sera la rotation avec le retour prochain de Draymond Green ?

Beaucoup de questions, mais surtout beaucoup de doutes et de drama à Golden State. Comme s’il n’y en avait pas déjà assez…

__________

Source texte : The Athletic