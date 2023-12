Sur quatre victoires consécutives actuellement, les Warriors ont redressé la barre depuis l’épisode Draymond Green – Jusuf Nurkic. L’une des raisons de la bonne série de Golden State ? Jonathan Kuminga, qui joue tout simplement le meilleur basket de sa carrière selon son coach Steve Kerr.

On est au milieu du troisième quart-temps dans le match opposant les Warriors aux Wizards la nuit dernière. Klay Thompson, en sortie d’écran, reçoit un ballon de Chris Paul avant de dégainer. La balle rebondit sur l’arceau. La suite ? Elle est signée Jonathan Kuminga.

Des actions comme ça, où Kuminga démontre toutes ses qualités athlétiques en lâchant un gros tomar, on en a plutôt l’habitude dans la Baie de San Francisco. Par contre, le jeune ailier des Warriors a rarement fait preuve d’autant de régularité dans ses performances pour aider son équipe à gagner.

Auteur de 22 points (à 9/11 au tir), 4 rebonds, 3 passes et 1 interception face à Washington vendredi soir, Jonathan Kuminga a confirmé sa bonne forme actuelle. Quand il était opposé à son ancien coéquipier Jordan Poole, il n’a pas hésité à l’enfoncer pour aller au panier. Quand il a vu des ouvertures vers le cercle, il a mis la pression sur la “défense” adverse (on parle des Wizards hein). On a aussi vu des séquences intéressantes en pick & roll où il était dans le rôle du poseur d’écran, et une belle activité au rebond offensif ainsi qu’en défense face à Kyle Kuzma. Beaucoup de positif donc. De quoi recevoir les louanges de son coach Steve Kerr, qui voit son jeune joueur grandir de plus en plus.

“Les actions de Jonathan Kuminga qui me font vraiment plaisir, ce sont les extra-passes. Il en a réalisé une ce soir qui a débouché sur un 3-points de Klay. Au cours des deux dernières années, il ne voyait pas ce genre d’action. Aujourd’hui, il sent et voit mieux le jeu. […] Et puis il repère de mieux en mieux les moments où il doit attaquer, où il doit aller au panier. JK a été fantastique, je pense qu’il n’a jamais aussi bien joué.”

Depuis le 6 décembre (huit matchs), JK tourne à 16,1 points, 5,4 rebonds et 1 contre par match à 62% au tir dont presque 48% à 3-points, le tout en 25 minutes par soir. Il a été intégré dans le cinq majeur depuis la suspension de Draymond Green et saisit l’occasion à deux mains. Ayant atteint la barre des 10 points lors des huit derniers matchs, Kuminga fait ainsi partie des acteurs de la bonne série des Warriors (quatre victoires de suite), qui avaient cruellement besoin de joueurs qui step-up après les grosses difficultés rencontrées ces dernières semaines.

À lui désormais d’enchaîner pour vraiment franchir le cap attendu en début de saison.

