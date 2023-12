Toujours gêné par un dos capricieux, Ben Simmons n’a pas joué depuis début novembre et ne jouera plus en 2023. De quoi faire monter la frustration chez l’Australien, qui voulait fermer des bouches cette saison.

Le “Revenge Tour” de Ben Simmons n’a même pas eu le temps de démarrer que le Boomer était déjà de retour à l’infirmerie. Une nouvelle fois blessé au dos, Simmons n’a joué que six matchs cette saison (6,5 points, 10,8 rebonds et 6,7 passes de moyenne) et sa rééducation va durer minimum deux semaines de plus.

“C’est probablement l’un des moments les plus frustrants de ma carrière” a déclaré Ben à Newsday Sports. “Tout simplement parce que je veux être sur le terrain pour aider mon équipe à gagner. Mais en fin de compte, ça fait partie du sport.”

Après une saison blanche en 2021-22, et seulement 42 matchs joués l’an passé, Ben Simmons voulait prendre un nouveau départ cette année avec la jeune équipe de Brooklyn. Cela n’avait pas trop mal démarré, l’Australien rappelant à tout le monde en début de saison sa polyvalence et ses capacités défensives à défaut de marquer des paniers.

Depuis, Simmons doit prendre son mal en patience, lui qui regarde – impuissant – les Nets enchaîner les défaites en ce moment. Brooklyn reste sur cinq revers consécutifs et affiche désormais un bilan négatif de 13 victoires pour 15 défaites, synonyme de neuvième place à l’Est.

“Je ne peux pas vous donner de date de retour. Honnêtement, je préfèrerais avoir une entorse de la cheville. C’est quelque chose où vous ne pouvez pas donner de date car vous ne savez pas. Mais on voit beaucoup de progrès (dans la rééducation).” – Ben Simmons

