Calendrier de l’Avent 2023 (24 souvenirs à la sauce TrashTalk) : 23 décembre – Victor Wembanyama en France

Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on revient sur une année de privilège.

Une année de privilège. Une année passer à épier ce qui restera quoi qu’il arrive comme l’un – si ce n’est LE – plus grand prospect de l’histoire de la NBA. Victor Wembanyama, 2,24m. Un tir à 3-points qui ferait pâlir d’envie un arrière de niveau correct. Un phénomène, dans tous les sens du terme. Pas de souvenir spécifique aujourd’hui, plutôt plusieurs balancés en rafale qui nous évoquent de grand moments dans lesquels le Français a brillé. Vécus en live, bien sûr.

Les highlights de Victor Wembanyama cette nuit, à Las Vegas.

36 points

11 rebonds

4 passes

4 contres

On répète : le meilleur prospect au monde.pic.twitter.com/M8E436ksO3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 6, 2022