Au coeur d’une Arena Loire parée de bleu, de blanc et de rouge, les Bleus affrontaient la Lituanie pour décider qui des deux adversaires du jour serait sacré premier du groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2023. Un match pas toujours très beau avec un ending clairement chaud, mais une ambiance de feu et surtout une victoire qui envoie la France en Asie de l’Est dans les meilleures dispositions possibles.

Un vent de dingue, pour accompagner l’attente avant de rentrer dans cette Arena Loire, imposant mastodonte de béton en banlieue d’Angers. Il en faudrait plus pour décourager les valeureux rédacteurs de TrashTalk, placés comme des rois au bord du terrain pour vous offrir les meilleures images possibles. Premier constat, environ cinq minutes après l’arrivée des joueurs de l’équipe de France : Victor Wembanyama est décidément bien la coqueluche du public d’Anjou.

Un énorme attroupement pour voir l’Alien s’étirer en bord de terrain, puis pour le voir tirer. On en oublierait presque que tous ses coéquipiers enchaînent eux aussi les ficelles, avec la ferme idée d’éteindre une Lituanie à égalité de points dans le groupe de qualification à la Coupe du Monde 2023. Un objectif atteignable à la condition de ne tomber dans les mêmes travers qu’en République Tchèque, où les Bleus avaient pris tarif durant une bonne partie de la première mi-temps.

D’entrée de partie, les Lituaniens mettent les choses au clair : “les gars, vous êtes p’têt chez vous, mais on va pas vous la donner c’te victoire“. Les Bleus avancent en mode courant alternatif, enchaînant des mouvements très fluides et des actions bien plus cradingues. Dommage, le “cradingue” en question devient vite la norme et les Bleus se retrouvent menés. Les tentatives de création sont à mettre sur le compte d’un explosif Sylvain Francisco et d’un Victor Wembanyama déjà en mode highlights au bout de deux minutes ce malade.

Le premier à qui tout cela à dû fortement déplaire, c’est Vincent Collet. Grosse soufflante, et ça repart : plus d’intensité offensive, une meilleure communication défensive… ce qu’il faut pour gagner un match de basketball en fait. Le tout petit plus qu’il fallait pour réveiller les 5000 personnes présentes dans l’Arena Loire. Eh, sur notre bord de terrain, on est complètement fous aussi hein. Reste encore que l’équipe de France profite d’une adresse lituanienne plutôt faible, car certains espaces de tirs restent encore complètement ouverts. Allez, on va dire que sans être fantastique, ça suffit pour mener de 8 points à la pause.

On en place une pour les Barjots Dunkers, car les petits Vendéens spécialisés dans les acrobaties ont mis le bordel dans la salle à la mi-temps, régalade. Toujours est-il qu’au retour du vestiaire, c’est le même faux rythme qui s’installe. Et sans être tranchant au point de revenir à portée immédiate de tir, l’adversaire n’est pas non plus poussé jusqu’au hors jeu. Il faudra une nouvelle fois que Bodian Massa vienne enflammer l’audience pour enfin placer les Bleus à dix points d’avance… avant qu’il ne craquent encore un coup, trop mous sur transition.

Et voilà que seulement trois points séparent les deux formations. Puis deux, puis égalité. Caca culotte à venir de la part des locaux ? On n’en est clairement pas loin. Margiris Normantas – dont le nom ne nous rappelle vaguement qu’un figurant d’une random série TV sur les vikings – est en feu et place même les siens en tête à trois minutes du terme. Heureusement, l’Arena Loire pousse. Tellement qu’elle se voit récompensée par un 5-0 de ses soldats, avant que Victor Wembanyama n’active le beast mode.

Deux fadeaways de zinzin et une défense complètement ahurissante dans l’aile pour calmer l’ardeur baltique. Il n’a que 19 ans, mais déjà dix de plus dans la gestion de ce genre de tirs. L’Alien finit la partie à 15 points, mais avec un impact incalculable statistiquement sur la fin de match. La France s’imposent 70-63, non sans se faire peur mais au terme d’un scénario qui fera finalement le bonheur de tous les fans présents.