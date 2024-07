On a encore eu droit hier à une belle démonstration de la part de la bande à Rudy Gobert face aux Allemands, champions du monde en titre. Une équipe d’Allemagne privée des frères Wagner, mais quand même. Envoyez la cassette, on se met les meilleurs highlights de l’équipe de France sur cette deuxième rencontre de préparation !

Oh quel bonheur de voir jouer cette Équipe de France. Les dunks et les longs distances de Victor Wembanyama, la super relation Gobert-Wemby des deux côtés du terrain, les gros TOMARS de Mathias Lessort… C’est les émotions. Entre deux paniers du Vic’, on a même eu droit à l’instant bastonnade entre Evan Fournier et ce coquin de Dennis Schröder, en mode étranglement à deux mains. Evan Fournier logiquement exclu, on se dit que c’était peut-être un sacrifice nécessaire pour continuer de voir Victor faire du sale dans la peinture, à coups de drives bien sentis et de dunks assassins.

Quand Wemby était mis au repos, on a pu continuer de voir un beau jeu collectif, donnant du panier facile dans la raquette pour les Gobert et autres Nando de Colo. Du tir à 3-points depuis le banc adverse pour Wemby, du dunk d’extraterrestre de Mathias Lessort accompagné de trashtalking non-verbal comme on aime pour bien finir et on n’en parle plus. Nouvelle victoire de plus de 20 points pour nos Français (90-66), et voilà qui augure de belles choses pour les Jeux à venir. De la défense qui rassure, une belle dynamique en attaque avec un ballon qui circule, l’objectif or pour ces Français qui ont l’air de vraiment bien s’entendre sur le terrain semble plus que jamais d’actualité.

On retrouvera notre Équipe de France face aux mêmes adversaires dès demain à 21h pour un match qui pourrait être plus dur si les frères Wagner sont de la partie. Une opportunité supplémentaire de voir jouer nos petits bleus, nous, c’est tout ce que l’on voit. A demain pour encore kiffer en regardant l’Équipe de France, et cette fois, on aura le roster final !