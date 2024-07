On avait appris dans la journée les départs de Nadir Hifi et Jaylen Hoard, laissant les Bleus à 14. Le rendez-vous était ensuite pris pour demain 14h, avec l’annonce officielle des 12 qui feront les Jeux olympiques. Mais peu après 19h, deux noms ont commencé à sacrément leaké.

L’information a été lâché à 19h17 par Gabriel Pantel-Jouve, et ce sont donc Élie Okobo et Théo Maledon qui sont les derniers à quitter le groupe de Vincent Collet, à une vingtaine de jours des Jeux.

Elie Okobo et Théo Maledon sont donc les deux derniers coupés.#EDFBASKET #Paris2024 https://t.co/dkQuM223WZ

— Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) July 7, 2024



L’info a depuis été largement reprise et on attend une officialisation plus… fédérale, mais il ne semble donc pas faire l’ombre d’un doute sur ces deux départs, qui semblent également logiques au vu de ce qu’on a vu et de ce qu’on savait. Théo Maledon a vu son nom leaker récemment dans un roster de Summer League (bravo le Magic…) et Élie Okobo était peut-être celui qui en avait le “moins” montré lors des dernières échéances de prépa. Matthew Strazel reste quant à lui dans le groupe et pourrait même se voir parachuter… meneur titulaire des Bleus, mais ça c’est encore une autre histoire.

Les 12 Bleus pour Paris 2024 :

Matthew Strazel

Andrew Albicy

Nando De Colo

Frank Ntilikina

Evan Fournier

Isaïa Cordinier

Bilal Coulibaly

Nicolas Batum

Victor Wembanyama

Guerschon Yabusele

Rudy Gobert

Mathias Lessort

On attendra demain 14h pour l’officialisation officielle de l’officialisation officiellement officielle, mais vous avez compris l’idée : on connait désormais les 12 soldats qui nous feront rêver d’or à Paris cet été !