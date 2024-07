Première finale de ces TQO 2024 et déjà une surprise, puisque les Lettons, médaillés de bronze de la dernière Coupe du Monde, ont laissé passer leur chance, à domicile, face au Brésil, qui fonce donc vers Paris 2024 !

Stupeur à Riga pourrait bien être le titre du tout prochain OSS, et sachez que, le cas échéant, Davis Bertans jouera dans ce film.

La Lettonie était favorite de son TQO, mais elle ne bénéficiait pas non plus d’une énorme marge de manœuvre. Au final ? Deux défaites en quatre matchs, dont celle du jour face au Brésil, qui a sauté à la gorge de son hôte dès le premier quart-temps pour ne plus jamais faiblir. Good idea. 34-11 après un quart-temps, les Lettons ne reviendront pas, ce récap est fini.

Ce qu’il faut retenir de cette victoire brésilienne ? C’est qu’elle envoie donc la Seleçao aux Jeux, et qu’elle les envoie de facto dans le groupe de l’Équipe de France, avec l’Allemagne et le Japon. Les pas tout jeunes Huertas et Neto à la mène, Bruno Caboclo et Gui Santos, Cristiano Felicio, Leo Meindl ou Vitor Benite vont donc squatter les environs de Lille à la fin du mois de juillet et c’est tout à fait mérité, après un TQO géré comme des grands.

Bruno Caboclo va enfin avoir la renommée qu’il mérite, et deux meneurs prénommés Marcel et Raul tenteront d’enflammer Pierre Mauroy. Elle est pas belle la vie ? Oh que si, sauf peut-être pour les Lettons.