A l’époque, on pensait que LeBron James avait resigné aux Lakers pour 2 ans et 104 millions de dollars. Mais en bon prince, le King a décidé de consentir à une ristourne.

Puisque c’est les soldes en ce moment, LBJ a décidé d’apporter sa pierre à cet édifice. Un geste de grand seigneur qui devrait pouvoir aider sa franchise à joindre les deux bouts cette saison.

En effet, on pensait tous que LeBron avait prolongé pour le maximum, mais il n’en sera rien. Au lieu de toucher les 104 patates que prévoyaient cet éventuel contrat max, il ne gagnera finalement “que”… 101 millions de dollars, comme le rapporte Shams Charania. Grand seigneur, LeBron James a décidé pour la première fois depuis environ 10 ans et son passage au Heat, de jouer pour moins que le maximum. Si c’est le prix pour jouer avec son fils Bronny, drafté en 55è position par les Lakers, alors ça les vaut.

LeBron James’ final two-year deal total, per sources: $101.355 million – almost $3M less than his $104M max, placing Lakers below second apron. https://t.co/Fm9VEVSkr7

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2024

LeBron James prévoyait vraiment de prendre un contrat moins cher pour permettre aux Lakers de ramener un nouveau joueur d’impact, mais après la signature de Klay Thompson chez les Mavs et le sign-and-trade de DeMar DeRozan aux Kings, ce geste ne servait plus à grand chose, donc LBJ a décidé de s’en mettre plein les poches, et quelque part, c’est normal aussi.

Aussi, cela permet aux Lakers de rester sous le “deuxième apron”, ce qui leur permettra de garder un premier tour de Draft 2032, qui aurait été gelé si la masse salariale de l’effectif se trouvait au-dessus de ce “deuxième apron”. Ceci aurait également empêché les Angelinos, toujours désireux de se renforcer, de prendre plus de salaire qu’ils n’en enverraient dans un trade.

Alors oui, sur le papier, ce n’est “que” 3 millions de dollars, et le contrat mange déjà pas mal de marge de manœuvre à LA, mais ce geste, aussi petit puisse-t-il paraître, pourrait vraiment avoir des conséquences positives pour la franchise.