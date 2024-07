Devenu agent libre après avoir décliné sa player option il y a quelques jours, LeBron James vient comme prévu de prolonger aux Lakers. La nouvelle vient tout juste de tomber !

On savait que LeBron allait rester à Los Angeles. Néanmoins, on attendait de voir les détails de son nouveau contrat. Désormais, on est fixés.

D’après Shams Charania de The Athletic, le King a décidé de prolonger aux Lakers pour un contrat max de 104 millions de dollars sur deux ans. Adrian Wojnarowski d’ESPN ajoute que le contrat inclut une player option sur la saison 2025-26 ainsi qu’une clause de non-transfert.

🚨 LEBRON PROLONGÉ AUX LAKERS POUR 2 ANS !! https://t.co/LxWTZMBYAf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2024

Ces derniers jours, ça parlait d’un potentiel contrat max de 160 millions de dollars sur trois ans. Cela parlait également d’une potentielle ristourne pour permettre aux Lakers de mieux recruter cet été. Finalement, James prolonge pour deux ans seulement, et garde un contrôle total sur son avenir grâce à sa player option et sa clause de non-transfert.

Si on imagine toujours James finir sa carrière sous le maillot des Lakers avec son fils Bronny, ce nouveau contrat peut laisser place aux spéculations. Sa player option lui donne en effet l’option d’être agent libre dans un an s’il le souhaite, mettant ainsi la pression sur les Lakers.

Théoriquement, en prenant un deal 1+1, la saison à venir pourrait aussi être la toute dernière de James avant de raccrocher les sneakers. Néanmoins, si l’on se base sur les bruits de couloir des derniers mois, on l’imagine plutôt jouer deux années de plus en NBA avant de prendre sa retraite en 2026.

__________

Sources texte : The Athletic / ESPN

On continue le modèle à Player Option pour LeBron, il aura donc 2 ans intégrant une PO en année 2.

Si le management des Lakers ne progresse pas dans son recrutement, un départ sera peut-être envisageable.

Mais pour le moment : LeBron et Bronny joueront dans la même équipe.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2024

La priorité pour LeBron était de signer un contrat avant l’aventure de cet été avec Team USA.

C’est fait.

Reste à voir si Jerami Grant débarquera aux Lakers, et si un jeune joueur va sortir du lot en Summer League.

On vivra peut-être le dernier contrat de LeBron (ou pas).

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2024