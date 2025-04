Dans la défaite des Lakers face aux Wolves cette nuit, Luka Doncic a particulièrement galéré. La faute à une vilaine gastro qui a clairement limité son impact et qui a aidé Minnesota à prendre le contrôle de la série.

Durant les deux premiers matchs de la série, Luka Doncic avait fait du Luka Doncic. Cette nuit ? 17 points seulement, avec 5 pertes de balle (7 rebonds, 8 passes également) à 6/16 au tir en 40 minutes.

Une production largement en dessous de ses énormes standards, à laquelle il faut ajouter ses limites défensives qui ont particulièrement été mises en lumière par les Wolves dans le Game 3. Jaden McDaniels a constamment attaqué Luka pour terminer avec 30 points au compteur (13/22 au tir), un record en carrière pour lui. Julius Randle et Anthony Edwards ont également fait jouer le Slovène quand l’occasion s’est présentée, avec le plus souvent un panier au bout.

Clairement, Luka Doncic a vécu une sale soirée. Une sale soirée après une journée déjà très compliquée pour lui.

“Cela fait 24 heures qu’il ne se sent pas bien. Je ne sais pas s’il a pu dormir la nuit dernière. Il a vomi toute l’après-midi. Il était vraiment malade.” – J.J. Redick

D’après ESPN, Luka Doncic a commencé à avoir des frissons jeudi, et a mal dormi dans la nuit de jeudi à vendredi. Cela ne s’est pas arrangé par la suite, bien au contraire. À son crédit, Doncic a tenu à jouer le Game 3 et est même resté 40 minutes sur le terrain (il a néanmoins commencé la deuxième mi-temps sur le banc), mais au final il n’a jamais vraiment été lui-même.

Sans un Luka à son niveau, les Lakers n’ont pas eu d’autre choix que de s’incliner à Minneapolis, malgré les 38 points de LeBron James. Le Game 4 est prévu dimanche, à 21h30 heure française.

