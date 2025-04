Jaden McDaniels a tapé son record en carrière face aux Lakers (30 points)

Les Wolves ont repris l’avantage face aux Lakers cette nuit, et l’un des principaux acteurs de leur victoire se nomme Jaden McDaniels. L’ailier de Minnesota a réalisé son record en carrière pour un match de Playoffs avec 30 points au compteur.

“J’ai deux mots pour vous : Jaden McDaniels.”

Quand Anthony Edwards a été interrogé sur la victoire des Wolves et leur grosse fin de match face aux Lakers, il n’a pas hésité à rendre hommage à son copain.

30 points, 5 rebonds, 2 interceptions, le tout à 13/22 au tir en 38 minutes. Voici les stats de McDaniels, qui a été agressif d’entrée et qui a constamment attaqué Luka Doncic, en défense sur lui. Dans le quatrième quart, Jaden a aidé les Wolves à faire la différence en scorant huit points au cours des dix dernières minutes. Tout ça en s’arrachant comme d’habitude en défense, notamment face à Luka.

ANT & MCDANIELS STAR IN GAME 3 WIN 🤩

Ant: 29 PTS | 8 REB | 8 AST | 2 STL | 5 3PM

McDaniels: 30 PTS | 5 REB | 2 STL

Timberwolves take a 2-1 series lead, with a chance to go up 3-1 on Sunday, 4/27 at 3:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/aVfNzuW3gJ

— NBA (@NBA) April 26, 2025

Possédant avant tout un rôle de stoppeur défensif à Minnesota, Jaden McDaniels explose le plafond des Wolves quand il montre un tel visage en attaque.

On avait dit en preview de série qu’il devait profiter de sa match-up face à Doncic (ou Austin Reaves) pour peser en attaque, c’est exactement ce qu’il a fait cette nuit. On l’a vu poser la balle pour attaquer le cercle, être tranchant, prendre des décisions rapidement. Face au manque de taille adverse à l’intérieur, McDaniels s’est régalé.

“Je ne sais pas ce qu’il fait pendant l’été pour être dans une telle condition physique. Est-ce que vous trouvez qu’il est fatigué ? Je sais qu’il ne montre jamais la moindre émotion, mais vous pouvez voir quand quelqu’un est fatigué. […] Jaden n’a jamais l’air fatigué, on dirait qu’il peut jouer 48 minutes.” – Anthony Edwards sur McDaniels

S’il n’est pas le plus régulier en attaque, Jaden McDaniels est celui qui peut faire basculer la série en faveur des Wolves. Il avait déjà réalisé un très gros Game 1 (25 points) pour aider Minnestota à prendre le lead. À lui de confirmer dès le Game 4 ce dimanche, histoire d’enfoncer les Lakers.

Jaden McDaniels through 3 playoff games;

– 21.0 PPG

– 6.0 RPG

– 59/36/84 splits

– 65% true shooting

– +31 plus-minus pic.twitter.com/CXQ0AqEeQH

— The Lead (@TheLeadSM) April 26, 2025

Source déclaration : conférence de presse d’après-match