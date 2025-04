Si les Lakers ont perdu le Game 3 cette nuit à Minneapolis, LeBron James a prouvé une nouvelle fois que l’âge n’avait que peu d’impact sur lui : 38 points au compteur pour le King à 5/9 du parking, même Anthony Edwards a été impressionné.

Cette nuit, LeBron James a battu un nouveau record : celui du plus grand nombre de points marqués par un joueur de 40 ans dans un match de Playoffs. Il est aussi devenu le plus vieux joueur à planter 35 pions en Playoffs, dépassant… LeBron James (de 38 ans).

Mais en plus des chiffres, c’est la manière qui a impressionné. Pendant que Luka Doncic était en galère, James a enchaîné les banderilles pour maintenir les Lakers en vie.

LA SÉQUENCE MONUMENTALE DE LEBRON JAMES, 3 PRALINES DU PARKING D’AFFILÉE !

Si Anthony Edwards et les Wolves ont eu le dernier mot au final, ils ne sont pas restés insensibles à la perf’ record du King.

“Il était incroyable, il a tout fait pour porter son équipe, il a shooté depuis le Yucatan (État dans le sud-est du Mexique, ndlr.)” a déclaré Ant-Man après le match. “La manière dont il a shooté, c’était fou. Il a tenté un tir en transition, je m’apprêtais à sortir sur lui et je me suis dit, ‘il ne va jamais tenter ça’. Et il a balancé une bombe. Je ne vais pas vous mentir, c’était fun à voir, c’était fun de jouer contre lui aujourd’hui.”

À 40 balais, LeBron James continue de trouver des moyens pour marquer les esprits. Que peut-il bien nous réserver au Game 4, un must-win pour les Lakers ?

Réponse dimanche soir, à 21h30 heure française.

