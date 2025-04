Limité offensivement, le Magic joue avec ses armes face au champion en titre de Boston. Et ses armes, c’est le duo Paolo Banchero – Franz Wagner, la défense, et surtout l’impact physique. Un impact qui dépasse les limites du basket selon Jaylen Brown.

Nous sommes au début du deuxième quart-temps. Jaylen Brown tente une pénétration vers le panier et se retrouve face au petit Cole Anthony près du cercle. Ce dernier, qui ne peut pas rivaliser physiquement, agrippe le bras de Brown pour le faire tomber. JB reste au sol car blessé à la main. Les arbitres estimeront que c’est une faute flagrante.

Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres qui illustrent le style de jeu rugueux du Magic dans cette série, un Magic qui a réussi à faire sortir les Celtics de leur zone de confort. On se souvient évidemment du “moment WWE” de Kristaps Porzingis, mais aussi de la blessure au poignet de Jayson Tatum dans le Game 1 (il était de retour cette nuit).

Impact physique calibre Playoffs ou jeu dangereux de la part du Magic ? Pour Jaylen Brown, la réponse est claire.

“Il pourrait y avoir une bagarre ou quelque chose comme ça parce que cela ne ressemble plus à du basket, et les arbitres ne contrôlent pas leur environnement” a déclaré JB, avant d’ajouter : “C’est comme ça. Si vous voulez vous battre, nous pouvons le faire. Nous pouvons nous battre pour savoir qui ira au deuxième tour.”

Alors que la série opposant Houston à Golden State flirte déjà avec les limites (et les dépasse, pour être honnête) du basket, celle entre Orlando et Boston devient aussi de plus en plus chaude. Sur ce début de Playoffs, les arbitres laissent beaucoup de place à l’impact physique et certaines équipes – dont le Magic – n’hésite pas à en profiter. Les fautes s’enchaînent et les matchs sont très hachés comme cette nuit. De quoi faire perdre un peu les pédales de Boston, auteur de l’une de ses pires performances offensives de la saison dans le Game 3 (93 points, 9/27 à 3-points, 19 pertes de balle).

En tant que champions en titre, Jaylen Brown et les Celtics doivent être capables de répondre physiquement, sans pour autant perdre leur sang-froid lors des matchs à venir. Car cela n’irait que dans le sens du Magic…

